Courtney Love su Fight Club: “Negai a Brad Pitt un film su Cobain, lui mi fece cacciare”

Fight Club del 1999 è probabilmente uno dei film più citati, discussi e rivisti della carriera del regista David Fincher. Ed è probabilmente anche uno dei migliori della carriera dei due protagonisti, Brad Pitt e Edward Norton. Invece Marla Singer, interpretata da Helena Bonham Carter, ha rischiato – forse – di essere interpretata dalla frontwoman delle Hole, Courtney Love.

In una recente intervista al podcast “WTF”, Courtney Love ha infatti dichiarato di essere stata ingaggiata da David Fincher per interpretare Marla, reduce dal ruolo in Larry Flynt – Oltre lo scandalo, ma di essere stata ostacolata e allontanata per volere di Brad Pitt.

Pare che Brad Pitt e il regista Gus Van Sant l’avessero contattata per girare un film su Kurt Cobain, leader dei Nirvana e suo marito fino al momento della tragica morte nel 1994. Il regista alla fine avrebbe realizzato nel 2005 Last Days, con Michael Pitt, ma Courtney Love ha detto che non si trattò del medesimo progetto.

Le parole di Courtney Love:

Non avrei permesso a Brad di interpretare Kurt. Ho dato di matto. Io non faccio il Faust. Gli dissi: ‘Chi cazzo ti credi di essere? Non so se mi fido di te e non so se i tuoi film sono a scopo di lucro. Sono ottimi film sulla giustizia sociale, ma … se non capisci me, non puoi capire Kurt, e non mi sembra che tu lo stia facendo Brad’.

Sarebbe stato dopo aver rifiutato il film proposto da Brad Pitt su Kurt Cobain che Courtney Love sostiene di essere stata licenziata da Fight Club e che l’allora suo fidanzato e protagonista del film, Edward Norton, le diede la notizia:

Lui cominciò a singhiozzare … e mi disse qualcosa del tipo: ‘Non ho il potere!’ [di fargli cambiare idea].

Una fonte vicina a Fight Club ha in effetti confermato a Variety che Courtney Love fece un provino per il ruolo di Marla Singer, ma che non le venne mai offerta la parte:

Non si può essere licenziati per un lavoro che non si è ottenuto. È risaputo che i ruoli non vengono decisi dagli altri attori, ma dal regista.

David Fincher avrebbe chiamato Courtney Love in seguito per confermarle che era fuori dal film. Helena Bonham Carter ottenne il ruolo e il resto è storia.

Di seguito una scena da Fight Club:

