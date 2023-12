Daniel Waters su Batman (1989): “Non piaceva nemmeno a Tim Burton; quella scena col Joker e Prince …”

Batman del 1989 di Tim Burton è considerato da molti uno dei migliori film di supereroi di tutti i tempi, eppure a qualcuno non è piaciuto.

Lo sceneggiatore di Batman – Il Ritorno, Daniel Waters, ha recentemente parlato con IndieWire, sottolineando come il primo capitolo della saga faccia “schifo“.

Poi, in un’altra intervista con World of Reel, si è addentrato sulle motivazioni:

[Tim Burton] non andava pazzo per Batman. E nemmeno io ne ero innamorato. Aveva un’ottima scenografia e tutto il resto, ma il film non mi è piaciuto… Quella scena in cui Jack [Nicholson] sale le scale sulle note di una canzone di merda di Prince … L’arte della pittura a spruzzo è l’apice dell’anti-intrattenimento.

Daniel Waters ha anche accennato a quali fossero i suoi piani originali per Batman – Il Ritorno del 1992, rivelando che il film si sarebbe aperto sul logo di Batman, solo per rivelare immediatamente che si trattava di un negozio che vendeva prodotti brandizzati dedicati all’Uomo Pipistrello, una critica poco velata a quanto fosse stata grande la macchina del merchandising del primo film.

Per fortuna, Michael Keaton lo convinse a tagliare la scena dallo script: “[Michael] Keaton mi disse: ‘Questo scena è molto intelligente. Tagliala.’ ”

Di seguito trovate la scena ‘incriminata’ da Batman:

