David Duchovny su Le Iene: “Feci un provino; da Tarantino il miglior rifiuto mai ricevuto”

Prima di indagare sulle attività paranormali nei panni dell’agente Fox Mulder nella serie X-Files, David Duchovny avrebbe potuto mettere a segno una sfortunata rapina in compagnia di Harvey Keitel e Steve Buscemi in Le Iene, il primo lungometraggio del regista Quentin Tarantino, che uscì nel 1992.

In una nuova intervista con Collider, realizzata insieme a Julia Louis-Dreyfus per promuovere il loro nuovo film di Netflix, You People, David Duchovny ha infatti raccontato di aver fatto il provino per un ruolo in Le Iene, scherzando sul fatto che venne effettivamente preso:

Feci il provino per Pulp Fiction, ed era… No, non Pulp Fiction. Feci il provino per Le Iene. Fu più o meno alla fine degli anni ’80… Sì. Fui fantastico nella parte. Mi sostituirono con la testa di Tim Roth. Mi fece davvero incazzare. Non ne avevo idea. Andai alla prima e pensai: ‘Oh, la testa di Tim Roth è al posto della mia!’.

Facendosi serio, David Duchovny ha poi detto di aver effettivamente fatto un provino, ma di non aver ottenuto il ruolo. Questo però non significa che sia stata un’esperienza totalmente negativa per l’attore:

Così feci il provino per Quentin Tarantino … e questa non è un’imitazione di Quentin, ma lui è un tipo molto energico, e mi disse: ‘Mi piace molto quello che fai. Solo che non so se voglio che tu lo faccia nel mio film‘. Fu il miglior rifiuto che abbia mai ricevuto in vita mia.

Di seguito trovate la intro di Le Iene:

Fonte: Collider