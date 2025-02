Dossier: lo spin-off di James Bond con la Jinx di Halle Berry mai realizzato

Dalla caduta del Muro di Berlino nel novembre 1989, James Bond ha lottato per mantenere la sua rilevanza nel panorama cinematografico. Vendetta Privata uscì quello stesso anno, ma segnò l’ultima avventura di 007 per ben sei anni. La Eon Productions si affrettò quindi a rilanciare il franchise con GoldenEye nel 1995, questa volta con protagonista Pierce Brosnan.

GoldenEye affrontava direttamente la questione della pertinenza di Bond nel nuovo scenario geopolitico: in una scena memorabile, M (Judi Dench) dice chiaramente a 007 che è ormai un “residuo di un’epoca passata”, mentre i cattivi sono solo ex-sovietici che cercano disperatamente di mantenere vivo il clima da Guerra Fredda. Il film sottolineava come l’energia dietro quel conflitto si fosse ormai esaurita.

Brosnan interpretò James Bond in quattro film, ma la sua versione dell’agente segreto si scontrò con un nuovo problema di rilevanza dopo l’11 settembre 2001. Con l’amministrazione di George W. Bush, le guerre tornarono infatti al centro della politica globale e le avventure leggere e scanzonate di Bond sembravano ormai anacronistiche. La Eon Productions tentò così di adattarsi con La Morte può Attendere (2002), un passo falso clamoroso sotto ogni punto di vista.

La prima parte di quel film mostrava un Bond catturato e torturato per un lungo periodo, un approccio più duro e realistico rispetto ai precedenti capitoli. Tuttavia, la seconda metà virava verso il fumettistico, con elementi assurdi come un castello di ghiaccio, un cattivo con un esoscheletro steroideo e persino una macchina invisibile. Non sorprende allora che Die Another Day sia considerato uno dei peggiori film della saga.

L’unico elemento apprezzato da tutti fu però Jinx Johnson, interpretata da Halle Berry. Forte, affascinante e carismatica quanto Bond, Jinx era un’agente dell’NSA che affiancava 007 nella sua missione. I fan e la MGM rimasero impressionati dal personaggio, tanto che si iniziò a parlare di un suo spin-off.

Secondo un articolo di Variety, la MGM stava cercando di produrre uno spin-off di James Bond con protagonista una donna già dal 1997, dopo il successo di Michelle Yeoh in Il domani non muore mai. Il personaggio di Wai Lin aveva dimostrato di poter sostenere un proprio franchise, ma il progetto non si concretizzò mai.

Quando si passò a La Morte può Attendere, l’idea tornò in auge: Jinx sembrava la candidata perfetta per lanciare il primo film action al femminile legato all’universo di 007. Neal Purvis e Robert Wade furono assunti per scrivere la sceneggiatura, e persino Stephen Frears, regista di Philomena e The Queen, fu coinvolto nel progetto.

In un’intervista del 2020 a Variety, Barbara Broccoli e Michael G. Wilson rivelarono ulteriori dettagli. Il film di Jinx avrebbe avuto un budget di circa 80 milioni di dollari, una cifra considerevole per l’epoca. La Broccoli era pienamente favorevole e riteneva che fosse giunto il momento di rompere gli stereotipi di machismo legati a Bond.

Tuttavia, la MGM rifiutò di investire quella cifra, decretando la fine del progetto. “Nessuno nello studio voleva spendere così tanto per una protagonista d’azione femminile”, dichiarò la Broccoli.

Anche Halle Berry rimase profondamente delusa. Nel 2020, parlando con Digital Spy, spiegò: “Fu molto deludente. Era un’idea avanti coi tempi. Nessuno era pronto a investire così tanti soldi in un’attrice d’azione nera. Non erano sicuri del suo valore. Questo era il punto in cui ci trovavamo allora.”

Dopo il fallimento di Jinx, la Berry decise che fosse necessario un altro film con una supereroina al centro dell’azione, ed è così che accettò il ruolo da protagonista in Catwoman (2004).

Secondo ScreenRant, il film Jinx sarebbe stato un prequel di La Morte può Attendere, raccontando le origini del personaggio.

Un utente su Twitter (oggi X), noto come @007InLA, affermò di aver ottenuto una copia della sceneggiatura di Purvis e Wade, rivelando alcuni dettagli della trama.

Nel film, Jinx avrebbe perso entrambi i genitori in un’esplosione da bambina e sarebbe stata trovata per strada da un agente segreto americano chiamato Damien Falco. Quest’ultimo l’avrebbe cresciuta all’interno del Think-Tank della Rand Corporation, un dettaglio che lascia spazio a varie interpretazioni: il nome “Rand” potrebbe riferirsi a Ayn Rand o al think-tank di stampo libertario con sede a Washington D.C.

Successivamente, Falco avrebbe assunto Jinx per una missione, e da quel momento la giovane avrebbe iniziato il suo percorso nel mondo dello spionaggio, affinando le sue abilità direttamente sul campo.

Anche se la trama non sembrava particolarmente innovativa, il progetto aveva un grande potenziale, specialmente con Halle Berry come protagonista e una produzione di alto livello. Le vere ragioni del fallimento? I soliti ostacoli: soldi e sessismo.

Nel 2006, James Bond tornò conCasino Royale, con Daniel Craig nel ruolo di 007. Il film, più realistico e spietato, si adattava perfettamente a un mondo post-11 settembre, dove il pubblico cercava un eroe più cupo e meno ironico.

