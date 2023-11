Edgar Wright: “Triste perché Hollywood investe poco in progetti nuovi”

Come sappiamo, il regista inglese Edgar Wright ha realizzato molti film originali in carriera, come Shaun of the Dead, Scott Pilgrim vs. the World, Baby Driver e, avendo appunto una grande esperienza nel settore, ha delle opinioni piuttosto forti su come dovrebbero essere gestiti certi grossi franchise a Hollywood.

Il suo punto di vista deriva più che altro dal suo essere anche un grande appassionato di cinema, ma è proprio per questo prezioso in quanto rappresenta ciò che molti altri fan potrebbero pensare.

Recentemente, Edgar Wright ha partecipato al podcast Happy Sad Confused e ha parlato dello stato attuale della ‘dipendenza da proprietà intellettuale’ di Hollywood.

Senza fare nomi, il filmmaker ha espresso la sua frustrazione per l’attuale situazione:

Uno dei problemi dei franchise cinematografici è che a volte, quando annunciano … senza fare nomi o altro … una trafila enorme di film e di show televisivi […] c’è il rischio di uccidere la gallina dalle uova d’oro.

È una cosa strana … Se potessi tornare indietro a quando ero un giovane fan del cinema, e mi era appena piaciuto un film, e la gente mi avesse detto: “Indovina un po’? Ce ne sarà uno ogni tre anni per il resto della tua vita!”. Io avrei detto: “Davvero?!”. Questa è la cosa che mi rattrista, la mancanza di investimenti in nuovi film.

Fonte: Happy Sad Confused