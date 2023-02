Ernie Hudson su Ghostbusters (1984): “Winston deliberatamente boicottato; molto tempo per superarlo”

La star della saga di Ghostbusters Ernie Hudson è apparso di recente all’Howard Stern Wrap-Up Show e, durante l’intervista, ha parlato del periodo di lavorazione del primo film e della sua esperienza su come sia stato “selettivamente messo da parte” sia durante la realizzazione che in fase di promozione.

Una delle cose più lampanti è che non venne neppure inserito nella locandina al fianco dei co-protagonisti Bill Murray, Harold Ramis e Dan Aykroyd.

Ernie Hudson ha detto:

Lo studio non era [inclusivo] e ha continuato a non esserlo. Questo ha reso le cose molto, molto difficili, perché io ne facevo parte, ma poi sono stato messo da parte in modo molto selettivo … Nella sceneggiatura originale, Winston appariva fin dall’inizio del film. Poi, quando ci siamo preparati a girare, Winston ha finito con l’entrare a metà film. Tutte queste cose … Sembrava decisamente una cosa voluta.

L’attore ha poi parlato del poster in questione, aggiungendo:

Quando uscirono i poster di Ghostbusters, io non ero presente. C’è voluto molto tempo. Sono andato all’uscita del film per il suo 30° anniversario e anche lì tutti i poster presentavano solo tre uomini. Ora so che i fan la vedono in modo diverso e sono molto grato ai fan perché si sono identificati con Winston, soprattutto i giovani, non voglio dire le minoranze, ma molti ragazzi.

Ernie Hudson ha quindi spiegato che stata una situazione dura da digerire:

Sto cercando ancora oggi di non prenderla sul personale. Qualsiasi cosa negativa, se sei afroamericano in questo Paese, qualsiasi cosa negativa ti accada, puoi sempre dare la colpa al fatto di essere nero. Non voglio arrivare a questo punto. È l’ultima cosa che voglio fare.

Non ho niente di male da dire su nessuno, ma è stata dura. Mi ci sono voluti dieci anni per superarlo e godermi il film e apprezzarlo. È stato davvero difficile fare pace con Ghostbusters.

Come saprete, Winston appare invece correttamente sul poster del secondo capitolo ed ha recentemente preso parte anche a Ghostbusters: Legacy.

Di seguito un collage di scene da Ghostbusters – Acchiappafantasmi:

Fonte: Howard Stern