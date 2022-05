ESCLUSIVO: il trailer di The Other Side, l’oscurità genera mostri molto reali nell’horror svedese

Abbiamo in esclusiva per voi il poster e il trailer di The Other Side (Andra Sidan), horror svedese che è stato scritto e diretto a quattro mani da Tord Danielsson e Oskar Mellander (già insieme per la serie Julkalendern).

Questa la trama ufficiale:

Ogni casa nasconde un segreto, che sia in soffitta o in cantina.

Gli incubi più inquietanti si nascondono nei posti più bui, e spesso anche nelle zone d’ombra della nostra mente.

Tra i protagonisti del film – che pare essere stato ispirato a ‘fatti realmente accaduti‘ – troviamo Dilan Gwyn (Dracula Untold), Eddie Eriksson Dominguez e Linus Wahlgren.

BIM lo porterà nei nostri cinema dal 9 giugno.

Di seguito trovate il trailer doppiato in italiano di The Other Side, che ci dà un assaggio delle sue atmosfere, sospese tra quelle di The Grudge e quelle di Babadook:

