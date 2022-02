Francis Ford Coppola su Megalopolis: “Ci metto io i 120 milioni di budget; Hollywood senza coraggio”

Lontano dal grande schermo da Twixt del 2011, Francis Ford Coppola sta attualmente sviluppando il progetto dei suoi sogni, un’epopea fantascientifica intitolata Megalopolis. Ha cominciato a lavorare a questo film fin dagli anni ’80 e senza trovare alcuno studio hollywoodiano disposto a finanziarlo, il filmmaker 82enne ha ora scelto di metterci personalmente di tasca propria i 120 milioni di dollari necessari.

La sceneggiatura di ben 212 pagine racconta la storia di un architetto che sogna una versione utopica di New York City nel prossimo futuro e della sua battaglia contro un sindaco conservatore, che ha altre idee per la città. All’interno dell’epopea sono contenute una miriade di sottotrame e di personaggi.

In una recente intervista con GQ, Francis Ford Coppola ha parlato del futuro film, condividendo alcuni dettagli della trama e parlando di come le persone cercheranno di capirlo negli anni a venire.

Il regista definisce così Megalopolis:

È anche una storia d’amore. Una donna è divisa tra la fedeltà verso due uomini. Ma non sono soltanto due uomini. Ognuno possiede un principio filosofico. Uno è il padre che l’ha cresciuta, che le ha insegnato il latino in grembo ed è devoto a una visione molto più classica della società, il tipo di visione di Marco Aurelio. L’altro, che è il suo amante, è nemico del padre ma è dedito a un molto più progressista ‘Facciamo un salto nel futuro, superiamo tutta questa spazzatura che ha contaminato l’umanità per 10.000 anni. Scopriamo ciò che siamo veramente, che siamo una specie illuminata, amichevole e gioiosa.’

Concludendo sulle difficoltà di trovare dei finanziamenti per una figura del suo calibro, Francis Ford Coppola ha detto:

Un tempo c’erano i film degli studios. Ora ci sono i film Marvel. E cos’è un film Marvel? Un film Marvel è un prototipo di film che viene realizzato più e più volte all’infinito per sembrare diverso.

Il cast di Megalopolis comprende Oscar Isaac, James Caan, Zendaya, Cate Blanchett, Michelle Pfeiffer, Forest Whitaker, Jon Voight e Jessica Lange, e teoricamente le riprese dovrebbero iniziare entro la fine dell’anno.

In ogni caso, non ci resta che aspettare.

Fonte: GQ