Full trailer per Damsel (film Netflix): Millie Bobby Brown sfida un drago per l’onore delle donne del reame

A qualche mese dal teaser, Netflix ha diffuso oggi il poster e il full trailer di Damsel, fantasy interpretato da Millie Bobby Brown (Stranger things), Angela Bassett (il franchise di Black Panther) e Robin Wright (House of Cards).

Questa la trama ufficiale:

La giovane principessa Elodie (Brown) è stata promessa in sposa con un matrimonio combinato. Fortunatamente per lei, il futuro maritino di Elodie sembrava l’uomo dei suoi sogni. Dopo aver viaggiato verso la sua nuova casa, scopre però che il suo Principe Azzurro è tutt’altro e che lui e la sua famiglia l’hanno portata lì per scopi sinistri.

Avendo un enorme debito con un antico drago, i nuovi parenti di Elodie intendono infatti sacrificarla alla bestia come forma di pagamento.

Gettata nella fossa senza nessuno su cui fare affidamento se non se stessa, la ragazza dovrà diventare la salvatrice di se stessa velocemente.

Nel cast del film – che è stato diretto dallo spagnolo Juan Carlos Fresnadillo (28 settimane dopo) e scritto da Dan Mazeau (Fast X) – ci sono anche Nick Robinson (Jurassic World), Ray Winstone (The Departed), Brooke Carter (The Peripheral), Ricky Guillart (Dear Earth), Saif Mohsen (They Cloned Tyrone), Shohreh Aghdashloo (The Expanse), Elmano Sancho (Filha da Lei), Sam Sharma (Operation Cobra), Sonya Nisa (Red Rose) ed Erickson Santos Gomes (Quer o Destino).

Di seguito – sulle note di Hymne a l’amour di Edith Piaf – trovate il full trailer doppiato in italiano di Damsel, che debutterà nel catalogo di Netflix l’8 marzo:

Fonte: YouTube