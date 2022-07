Full trailer per Fall: come si scende senza scala da una torre radio alta 600 metri?

A un mese dal teaser, Signature Entertainment ha ora diffuso il full trailer e il poster di Fall, survival thriller dai produttori di 47 Metri, in cui le due protagoniste si trovano a lottare per la loro vite in condizioni estreme a oltre 600 metri di altezza.

Questa la trama ufficiale:

Una rapida caduta e un arresto improvviso attendono Becky (Grace Fulton) e Hunter (Virginia Gardner) mentre si ritrovano intrappolate a 2.000 piedi di altezza sopra una torre radio abbandonata nel deserto.

Altamente preparate e piene di risorse, queste scalatrici segnate dalla tragica scomparsa di un’amica non erano ancora pronte per ogni evenienza.

Una serie di sfortunati eventi vede infatti la loro attrezzatura e i loro rifornimenti portati via e quando la temperatura comincia a salire e gli avvoltoi iniziano a girare nel cielo, le possibilità di sopravvivenza iniziano a diminuire rapidamente.

Interpretato anche da Jeffrey Dean Morgan (Watchmen), Fall è stato scritto, prodotto e diretto da Scott Mann (Final Score).

In attesa di capire se lo vedremo prima o poi anche in Italia, di seguito trovate il full trailer internazionale di Fall, che uscirà nei cinema americani il 12 agosto:

