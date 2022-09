Full trailer per Hellraiser (film Hulu): Pinhead e i Cenobiti tornano a reclamare tributi di sangue

A qualche settimana dal teaser, Universal ha diffuso oggi a sorpresa il full trailer e il poster del nuovo capitolo di Hellraiser, che finirà in esclusiva sulla piattaforma Hulu il 7 ottobre.

Questa la trama ufficiale:

Una ragazza alle prese con una dipendenza entra in possesso di un’antica scatola rompicapo, ignara che il suo scopo è di evocare i Cenobiti, un gruppo di sadici esseri soprannaturali da un’altra dimensione.

David Bruckner, già alla regia di Il Rituale di Netflix e delle antologie horror V/H/S e Southbound, ha diretto il reboot della saga, che è stato scritto di Ben Collins e Luke Piotrowski (SiREN, Super Dark Times, The Night House).

Il film, che è stato classificato Rated R per ‘Strong bloody horror violence and gore, language throughout, some sexual content, and brief graphic nudity’, viene descritto come una “reimmaginazione fedele, ma evoluta, del classico horror del 1987 di Clive Barker“, scrittore inglese che peraltro figura tra i produttori.

Tra i protagonisti di Hellraiser troveremo Jamie Clayton (Sense8) nei panni di Pinhead, Odessa A’zion (“Fam,” “Grand Army”), Adam Faison (“Everything’s Gonna Be Okay,” “Yes Day”), Drew Starkey (“Outer Banks,” “The Devil All the Time”), Brandon Flynn (“Ratched,” “13 Reasons Why”), Aoife Hinds (“The Long Call,” “Normal People”), Jason Liles (“Stereoscope,” “Rampage”), Yinka Olorunnife (“The Transporter”), Selina Lo (“Boss Level,” “Q8 Unleashed”), Zachary Hing (“Halo”), Kit Clarke (“Leonardo”), with Goran Visnjic (“The Boys,” “Timeless”) e Hiam Abbass (“Succession,” “Blade Runner 2049”).

Inoltre, una serie televisiva “Hellraiser” è in lavorazione presso la HBO. L’ultima volta che abbiamo sentito, David Gordon Green (Halloween, Halloween Kills) sta dirigendo il pilot e “molti altri episodi iniziali” della serie HBO, e Michael Dougherty (Dolcetto ‘rscherzetto, Krampus, Godzilla: King of the Monsters) sta scrivendo insieme Mark Verheiden (“Battlestar Galactica”).

In attesa di capire quando lo vedremo dalle nostre parti (quasi certamente su Disney+), di seguito trovate il full trailer internazionale di Hellraiser, che inizia con la risoluzione dell’iconica scatola di Lemarchand, con conseguente venuta sulla Terra di Pinhead e di un intero nuovo esercito di Cenobiti (tra cui l’amatissimo Chatterer):

Fonte: YouTube