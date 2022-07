Full trailer per Jeepers Creepers: Reborn, dopo 23 anni qualcuno si è risvegliato affamato

A cinque anni dal terzo capitolo (la recensione), Screen Media ha ora finalmente diffuso il poster e il full trailer di Jeepers Creepers: Reborn, reboot che intende rilanciare – come il titolo lascia intendere – il franchise.

Il controverso creatore della saga, Victor Salva, non è in alcun modo coinvolto, infatti dietro alla mdp troviamo il finlandese Timo Vuorensola, il regista di Iron Sky e Iron Sky: The Coming Race.

Questa la trama ufficiale:

Chase e Laine si dirigono al festival Horror Hound, dove Laine inizia a sperimentare premonizioni inspiegabili e visioni inquietanti associate al Creeper e al passato della cittadina.

Mentre il festival procede e l’intrattenimento intriso di sangue si trasforma presto in un delirio, Laine inizia a crede che qualcosa di soprannaturale sia stato evocato per la prima volta in 23 anni e che lei sia al centro di tutto.

Tra i protagonisti di Jeepers Creepers: Reborn ci sono Sydney Craven come Laine, Imran Adams come Chase, Ocean Navarro, Matt Barkley, Alexander Halsall, Jodie McMullen, Georgia Goodman e Jarreau Benjamin.

In attesa di capire quando verrà distribuito dalle nostre parti (negli USA uscirà il 19 settembre), di seguito trovate intanto il full trailer internazionale di Jeepers Creepers: Reborn, che ci dà un assaggio delle sue atmosfere e di quello che succederà:

Fonte: YouTube