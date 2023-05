Full trailer per Mission: Impossible – Dead Reckoning Parte Uno, perdere non è un’opzione per Ethan Hunt

A quattro anni da Follout (la recensione) e a qualche mese dal teaser, Eagle Pictures ha diffuso oggi il poster e il full trailer di Mission: Impossible – Dead Reckoning Parte Uno, settimo capitolo – ancora una volta scritto e diretto da Christopher McQuarrie – della popolare saga action-spionistica con Tom Cruise.

Questa la trama ufficiale:

Ethan Hunt (Cruise) e la sua squadra dell’IMF si imbarcano nella loro missione più pericolosa: rintracciare una nuova arma terrificante che minaccia l’intera umanità prima che cada nelle mani sbagliat.

Con il controllo del futuro e il destino del mondo in gioco, e con le forze oscure del passato di Ethan che si avvicinano, inizia allora una corsa mortale intorno al mondo.

Affrontato da un nemico misterioso e onnipotente, Ethan è costretto a considerare che nulla può essere più importante della sua missione, nemmeno le vite di coloro a cui tiene di più.

Tra i protagonisti del film – che è stato girato anche a Venezia e Roma – ritroveremo anche Hayley Atwell, Rebecca Ferguson, Simon Pegg, Ving Rhames, Vanessa Kirby ed Henry Czerny.

Tra le new entry ci sono invece ​​Shea Whigham (Joker), Pom Klementieff (Guardiani della Galassia Vol. 3) ed Esai Morales (La Bamba) che ha sostituito Nicholas Hoult (Mad Max: Fury Road) nel ruolo del cattivo principale.

Di seguito trovate il full trailer doppiato in italiano di Mission: Impossible – Dead Reckoning Parte Uno, che arriverà nei cinema il 12 luglio (per la seconda parte bisognerà aspettare il 28 giugno 2024), che anticipa un’altra missione impossibile e altamente spettacolare in giro per il mondo:

Fonte: YouTube