Full trailer per Resurrection: Rebecca Hall è psicotica, o forse Tim Roth la tormenta davvero

Presentato all’ultimo Sundance, IFC Films ha appena diffuso il poster e il full trailer di Resurrection, thriller psicologico scritto e diretto da Andrew Semans (Nancy, please) che vede protagonisti Rebecca Hall e Tim Roth.

Questa la trama ufficiale:

Margaret (Hall) conduce una vita ordinata e di successo, bilanciando perfettamente le esigenze della sua frenetica carriera e della genitorialità da single verso la figlia Abbie, una ragazza fieramente indipendente. È tutto sotto controllo.

Ma questo attento equilibrio viene sconvolto quando un’ombra indesiderata dal suo passato, David (Roth), ritorna in scena, portando con sé gli orrori del passato di Margaret.

Combattendo la sua crescente paura, Margaret deve allora affrontare il mostro che ha evitato per due decenni e che è tornato per chiudere i conti in sospeso.

Nel cast del film ci sono anche Grace Kaufman e Michael Esper.

In attesa di capire se arriverà anche dalle nostre parti e quando, di seguito trovate il full trailer internazionale di Resurrection, che verrà distribuito nelle sale americane e on-demand il 5 agosto, che ci dà una migliore idea delle sua atmosfere:

Fonte: YouTube