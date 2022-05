Full trailer per Rubikon: la Terra sta morendo malamente, forse le alghe ci salveranno

A qualche mese dal teaser, IFC Midnight ha diffuso oggi il poster e il full trailer di Rubikon, film di fantascienza austriaco che è stato diretto dall’esordiente Magdalena Lauritsch, che lo ha anche scritto assieme a Jessica Lind.

Questa la trama ufficiale:

2056. Una nuvola tossica di inquinamento ha inghiottito la Terra, uccidendo un numero incalcolabile di individui.

Le nazioni del mondo si sono dissolte, con tutto il potere che è ora finito nelle mani di gigantesche corporazioni.

I ricchi si ritirano in biosfere sigillate, mentre i poveri soffocano e muoiono di fame.

Sulla stazione spaziale Rubikon, Hannah, Gavin e Dimitri valutano il destino dei sopravvissuti del pianeta.

Questi membri dell’equipaggio dovrebbero rischiare la propria vita in una missione di salvataggio in superficie, o ignorare il vecchio mondo per costruirne uno nuovo fatto di sicurezza e di solitudine, vivendo grazie al sofisticato sistema di simbiosi ad alghe della stazione?

Tra i protagonisti ci sono Julia Franz Richter, George Blagden e Mark Ivanir.

Johannes Mücke, collaboratore di lunga data di Roland Emmerich, è responsabile del design della produzione.

In attesa di capire se arriverà dalle nostre parti (negli USA uscirà nei cinema e in Digital HD l’1 luglio), seguito trovate il trailer internazionale di Rubikon, che ci dà un assaggio dei suoi effetti speciali:

