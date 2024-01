Full trailer per Spaceman (film Netflix): il naufrago dello spazio Adam Sandler fa terapia con un alieno

A qualche settimana dal teaser, Netflix ha condiviso ora il poster e il full trailer di Spaceman, film di fantascienza che è stato diretto da Johan Renck (Chernobyl) e vede protagonista Adam Sandler.

Scritto da Colby Day, è basato sul romanzo del 2017 Spaceman of Bohemia di Jaroslav Kalfař.

Nel cast ci sono anche Carey Mulligan, Paul Dano, Kunal Nayyar, Lena Olin e Isabella Rossellini:

Questa la trama ufficiale:

Dopo aver trascorso sei mesi in una missione di esplorazione in solitaria agli angoli estremi dell’universo, l’astronauta Jakub (Sandler) si rende conto che il suo matrimonio potrebbe non esistere più una volta ritornato sulla Terra.

Mentre prova disperatamente a riappacificarsi con la moglie Lenka (Mulligan), riceve aiuto da una misteriosa creatura che si nasconde nei meandri della sua astronave e che risale alla notte dei tempi.

Hanuš (con la voce originale di Dano) collabora con Jakub per capire cosa è andato storto prima che sia troppo tardi.

Johan Renck ha commentato:

Volevo una performance di [Sandler] che non avesse nulla a che fare con l’Adam Sandler che tutti conosciamo. Non credo che la gente capisca come [sebbene] lui possa sembrare divertente e dolce e tutto il resto, è molto intelligente, davvero intelligente, profondo.

Di seguito trovate il full trailer doppiato in italiano di Spaceman, che arriverà a catalogo l’1 marzo:

