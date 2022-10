Full trailer per Suzume di Makoto Shinkai: non aprire quella porta (o il Giappone verrà distrutto)

Makoto Shinkai, il regista dei film anime di successo Your Name e Weathering with You, ha passato lo scorso anno a sviluppare un nuovo lavoro intitolato Suzume no Tojimari, di cui oggi sono stati diffusi online il full trailer e il poster.

Questa la trama ufficiale:

L’avventura della diciassettenne Suzume inizia in una tranquilla cittadina del Kyushu, quando incontra un giovane che le dice: ‘Sto cercando una porta.’

Quella che Suzume trova è una porta esposta alle intemperie in mezzo a delle rovine, come se fosse stata protetta dalle catastrofi. Apparentemente ipnotizzata dal suo potere, Suzume cerca la maniglia …

A quel punto, porte iniziano ad aprirsi una dopo l’altra in tutto il Giappone, scatenando distruzione su chiunque si trovi nelle vicinanze. Suzume dovrà quindi chiudere questi portali per prevenire ulteriori disastri.

Makoto Shinkai ha commentato:

Bisogna pensare a come chiudere le tante porte che abbiamo lasciato aperte. Ho conferito questa responsabilità a Suzume, mentre lei si trova a viaggiare attraverso il Giappone chiudendo vari portali. Spero sinceramente che questo film porti al suo pubblico grandi sorrisi ed eccitazione quando uscirà nei cinema.

Alle spalle di Suzume no Tojimari c’è lo studio di animazione CoMix Wave Films.

In attesa di capire quando lo vedremo dalle nostre parti, di seguito trovate il full trailer di Suzume, che uscirà nei cinema giapponesi l’11 novembre e poi distribuito a livello globale da Crunchyroll all’inizio del 2023.

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube