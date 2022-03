Full trailer per The Adam Project (film Netflix): astronavi e salti nel tempo per Ryan Reynolds

Titolo originale : The Adam Project , uscita : 11-03-2022. Regista : Shawn Levy.

A quasi un anno e mezzo dalle prime notizie in merito, Netflix a diffuso oggi il nuovo poster e il full trailer di The Adam Project, fanta-commedia con Ryan Reynolds (Deadpool) che è stato diretto dal regista Shawn Levy (Una notte al museo).

Basato su una sceneggiatura scritta da T.S. Nowlin e Jonathan Tropper, questa è la trama ufficiale:

Un uomo (Reynolds) viaggia indietro nel tempo per ottenere l’aiuto del se stesso di 13 anni (Walker Scobell). Insieme, dovranno trovare il loro defunto padre, che ora ha la stessa età del personaggio di Reynolds, e mettere le cose a posto per poter salvare il futuro.

Mark Ruffalo interpreta il padre di Reynolds, un fisico brillante, mentre Catherine Keener (Get Out) è la cattiva di The Adam Project, una donna che ha rubato una potente tecnologia al fisico.

Alex Mallari Jr. interpreta il braccio destro della villain e nel cast ci sono anche Jennifer Garner e Zoe Saldana.

Nel 2012, il film – che è stato classificato PG-13 – era stato in lavorazione alla Paramount, con Tom Cruise che avrebbe dovuto interpretare il protagonista.

Di seguito – sulle note di Foreplay/Long time dei Boston – trovate il full trailer internazionale di The Adam Project, che finirà nel catalogo di Netflix l’11 marzo, che ci dà un ulteriore assaggio delle sue atmosfere e della qualità degli effetti speciali:

Fonte: YouTube