Full trailer per The Flash: ci sono due Barry, due Batman, uno Zod e una Supergirl

Dopo un paio d’anni di incertezza, Warner Bros. Pictures ha scelto la notte del 57° Super Bowl per diffondere il poster e il full trailer di The Flash, il cinecomic pronto orma da tempo che è stato diretto da Andy Muschietti (IT) e vede protagonista il supereroe interpretato dal controverso Ezra Miller.

Questa la lunga trama ufficiale:

In “The Flash” i mondi si incontreranno quando Barry usa i suoi superpoteri per viaggiare indietro nel tempo, e cambiare gli eventi del passato. Quando il tentativo di salvare la sua famiglia inavvertitamente altera il futuro, Barry rimane intrappolato in una realtà in cui il generale Zod torna a minacciare la distruzione, e senza alcun Supereroe a cui rivolgersi…

A meno che Barry non riesca a convincere un Batman decisamente diverso a tornare in campo per salvare un kryptoniano imprigionato … malgrado non sia più colui che sta cercando.

In definitiva, per salvare il mondo in cui si trova e tornare al futuro che conosce, l’unica speranza di Barry è correre per la sua vita. Ma questo estremo sacrificio sarà sufficiente a resettare l’universo?

Fanno parte del cast di The Flash anche Sasha Calle (nei panni di Supergirl), Michael Shannon (Batman v Superman: Dawn of Justice), Ron Livingston (L’evocazione – The Conjuring), Maribel Verdú (Y tu mamá también – Anche tua madre), Kiersey Clemons (Zack Snyder’s Justice League), Antje Traue (L’uomo d’acciaio) e – soprattutto – Michael Keaton (Spider-Man: Homecoming, Batman) e Ben Affleck.

La sceneggiatura del film è opera di Christina Hodson (Birds of Prey, Bumblebee), con una screen story di John Francis Daley e Jonathan Goldstein (Spider-Man: Homecoming) e Joby Harold (“Transformers: Il risveglio”, “Army of the Dead”), basato sui personaggi dell’Universo DC.

La colonna sonora è di Benjamin Wallfisch (L’uomo invisibile, IT).

James Gunn ha definito The Flash “probabilmente uno dei più grandi film di supereroi mai realizzati” ed è stato anche confermato che ‘sbloccherà’ la prima fase dei film dei DC Studios, nota come Capitolo 1: Dei e Mostri.

In attesa di vederlo nei nostri cinema dal 14 giugno, di seguito trovate il full trailer doppiato in italiano di The Flash, che ci dà un assaggio di quello che vedremo:

Fonte: YouTube