Full trailer per They/Them: nel campo estivo LGBTQIA+ di Kevin Bacon si aggira un maniaco omicida

A qualche settimana dal teaser, Peacock ha ora diffuso il poster e il full trailer di They/Them, slasher ambientato in un campo LGBTQIA+ che è stato prodotto, scritto e diretto da John Logan (Penny Dreadful).

I produttori sono Jason Blum con la sua Blumhouse (Get Out, The Invisible Man) e Michael Aguilar (Penny Dreadful, Kidding), mentre il protagonista del film è Kevin Bacon (Tremors).

Questa la trama ufficiale:

Diversi campeggiatori queer e trans si uniscono a Whistler (Bacon) per una settimana di programmazione intesa ad ‘aiutarli a trovare un nuovo senso di libertà’.

Poiché i metodi del campo estivo diventano sempre più psicologicamente inquietanti, i campeggiatori devono collaborare per proteggersi.

E quando un misterioso assassino inizia a mietere vittime, le cose diventano ancora più pericolose.

Nel cast di They/Them, che si pronuncia “They-slash-Them”, ci sono anche Anna Chlumsky, Carrie Preston, Theo Germaine, Quei Tann e Austin Crute.

In attesa di capire quando lo vedremo da queste parti, di seguito trovate il full trailer internazionale di They/Them, che debutterà su Peacock venerdì 5 agosto:

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube