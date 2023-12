Gary Oldman: “Harry Potter e Batman una salvezza per la mia vita da padre divorziato”

Gary Oldman ha certamente avuto una carriera lunga ed emozionante, con oltre cento ruoli all’attivo.

Tra i più grandi franchise cui ha preso parte, ci sono i film di Harry Potter e la trilogia di Batman di Christopher Nolan, della cui importanza l’attore 65anni ha parlato durante una recente intervista al Drew Barrymore Show:

A 42 anni mi sono risvegliato divorziato e con la custodia dei [miei] figli. Questo, di per sé, è stato … è stato difficile perché c’è stato un cambiamento nell’industria in cui molte produzioni venivano [girate in] Ungheria, Budapest, Praga, Australia … sapete, tutti questi lughi. Quindi, rifiutai molti lavori. Poi, grazie a Dio arrivò Harry Potter. Ringrazio Dio per Harry Potter.

Posso garantirvi che questi due film – Batman e Harry Potter – mi hanno davvero salvato, perché mi hanno permesso di accettare il minor numero di lavori per il maggior numero di soldi e di stare a casa coi bambini.

Durante le riprese di Batman Begins del 2005, Gary Oldman volò ripetutamente avanti e indietro dalla sua casa di Los Angeles al set del film a Londra:

Quando finimmo il primo Batman … Londra raddoppiò per Gotham. Feci 27 viaggi di andata e ritorno da Los Angeles. Arrivavo per un giorno. Completavo una ripresa al giorno. Fu un merito di Chris Nolan … rispettò i tempi. Andavo a casa per tre giorni. Tornavo per altri due. Tornavo a casa per un fine settimana. Ritornavo a Londra per un giorno … In altro modo mi sarebbe sembrato che i miei figli fossere cresciuti da una tata.

Di seguito trovate una scena di Batman Begins:

