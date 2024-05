Ghostbusters: Ernie Hudson racconta cosa faceva Winston prima entrare nel team

Come tutti saprete benissimo, Winston Zeddemore, il personaggio interpretato dall’attore Ernie Hudson, è stato presente sin dal primo film dei Ghostbusters del 1984.

Lo abbiamo conosciuto quando si è presentato spavaldo alla porta dell’iconica caserma dei pompieri di New York in cerca di un lavoro come acchiappafantasmi. Dopo n colloquio conoscitivo con Janine Melnitz (Annie Potts), gli viene subito offerto un posto nella squadra da Ray Stantz (Dan Aykroyd).

Il resto è storia, ma non abbiamo mai saputo molto di cosa facesse Winston prima di questo momento.

In una recente intervista con CinemaBlend, il 78enne Ernie Hudson ha ora fatto un po’ di luce sulla storia del suo personaggio, raccontando:

Quando abbiamo girato il primo film, c’era un’intera sezione in cui veniva spiegato come Winston fosse stato nell’aeronautica militare, che era un esperto di demolizioni.

Si presentava, e parte della sua introduzione consisteva nel condividere questa storia [che poi] non è mai stata inserita nel film. Ma Winston, sapete, penso che fosse più che qualificato per il lavoro di acchiappafantasmi. A volte, però, certamente nella all’interno della comunità afroamericana, puoi essere qualificato, ma questo non significa necessariamente che otterrai il lavoro.

Quindi, in quel momento della vita di Winston, lui stava solo cercando uno stipendio fisso, come dice bene nel film.

Di seguito trovate la scena del colloquio da Ghostbusters – Acchiappafantasmi:

© Riproduzione riservata

Fonte: CB