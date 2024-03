Hayden Christensen su La vendetta dei Sith: “Il massacro dei piccoli Jedi? Trovai il modo per ottenere la reazione giusta”

Titolo originale : Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith , uscita : 17-05-2005. Budget : $113,000,000. Regista : George Lucas.

Hayden Christensen ha recentemente ripensato al periodo in cui ha girato una scena molto criticata di Star Wars: Episodio III – La vendetta dei Sith, in cui Anakin Skywalker massacrava a colpi di spada laser un gruppo di piccoli Jedi.

Nello specifico, l’attore ha raccontato ad Empire Magazine che ebbe il non semplice compito di suscitare vero terrore in un giovane collega, Ross Beadman, e come riuscì ad ottenere la reazione che George Lucas stava cercando per quella scena:

I bambini sembrano dimenticarsi di quella scena quando mi incontrano oggi. Non hanno paura o sembrano intimiditi da me. Sono semplicemente entusiasti di incontrare Anakin. Si è parlato molto del perché girammo quella scena, e adoro il fatto che George [Lucas] l’abbia comunque realizzata. Fu una mossa coraggiosa ed è scioccante.

Durante le riprese, facevamo fatica a ottenere la reazione che volevamo da quel ragazzino. E così urlai, o ringhiai contro di lui, perché avevamo bisogno di un momento autentico in cui si spaventasse veramente. Ottenemmo alla fine l’effetto che era necessario, e questo momento fa sì che la scena funzioni davvero bene.

Hayden Christensen ha poi incontrato un cresciuto Ross Beadman lontano dal set:

L’ho rivisto anni dopo e gli ho detto: ‘Mi dispiace per come andò quella volta!’.

Di seguito trovate la scena ‘incriminata’:

Fonte: EM