Henry Selick su Nightmare Before Christmas: “Sono io il regista, non Tim Burton; ingiusto non riconoscere mai i miei meriti”

Titolo originale : The Nightmare Before Christmas , uscita : 09-10-1993. Budget : $24,000,000. Regista : Henry Selick.

Quando si pensa a Nightmare Before Christmas (in originale Tim Burton’s The Nightmare Before Christmas), viene sicuramente in mente il nome di … Tim Burton. È stato lui infatti a creare i personaggi e a scrivere la sceneggiatura del film, ma il regista dello stesso, Henry Selick, viene raramente citato in relazione al classico natalizio del 1993.

Henry Selick è anche responsabile di James e la pesca gigante, Coraline e la prta magica e del recentissimo Wendell & Wild (la recensione), ma è stato spesso messo in ombra dagli sceneggiatori e dagli altri collaboratori dei suoi progetti, come appunto Tim Burton, Roald Dahl, Neil Gaiman o Jordan Peele.

In una recente intervista con AVClub, Henry Selick ha così parlato della difficoltà con cui il suo personale lavoro non riceve mai il riconoscimento che merita e ha scherzato sul fatto che ha “vinto molte scommesse al bar” contro persone che erano assolutamente sicure che Tim Burton avesse diretto Nightmare Before Christmas:

È stato un po’ ingiusto perché non venne intitolato Tim Burton’s The Nightmare Before Christmas fino a tre settimane prima dell’uscita. E a me sarebbe andato bene, se fosse stato ciò per cui avevo effettivamente firmato. Ma Tim era a Los Angeles per girare due lungometraggi mentre io dirigevo quel film, e voglio dire, Tim è un genio, o lo è stato sicuramente nei suoi anni più creativi. Ho sempre pensato che la sua storia fosse perfetta e che avesse disegnato i personaggi principali.

Ma siamo stati io e il mio team a dargli vita. Ovviamente, se chiedete a Danny Elfman, beh, quello è il suo film! [ride] Quando abbiamo finito il film, lo trovò così divertente che venne da me e mi ha strinse la mano. “Henry, hai fatto un lavoro meraviglioso nell’illustrare le mie canzoni!”. Era serio, e io l’ho adorato! Va bene. Ma la mia idea era di resistere abbastanza a lungo da far sì che la gente dicesse: “Oh, quel tipo, quell’Henry, fa delle cose”.

E così alla lunga, soprattutto con Coraline e con questo film … voglio dire … Coraline è basato su un ottimo libro di Neil Gaiman. E questo non guasta certo. In Wendell & Wild, il mio collaboratore è stato Jordan Peele – ed è lui il motivo per cui siamo riusciti a organizzare il tutto. Quindi mi piace molto collaborare con altri. Ma sono io a guidare la squadra per la realizzazione del film.

Uno sfogo tutto sommato giustificato da parte del 69enne Henry Selick, cui in effetti andrebbe dato il giusto credito per la riuscita di questi lungometraggi animati.

