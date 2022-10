Wendell & Wild: la recensione del film horror in stop motion di Henry Selick (per Netflix)

Wendell (doppiato in originale da Keegan-Michael Key) e Wild (Jordan Peele) sono due fratelli demoni che vivono in un ambiente infernale circondato da un parco divertimenti per anime dannate. Mentre il proprietario del parco, Buffalo Belzer (Ving Rhames), tortura i suoi clienti con le violente attrazioni che circondano il suo enorme corpo, i protagonisti si occupano dei lavoretti di manutenzione. Il loro compito è quello di spruzzare un tubetto di crema magica su follicoli che fanno magicamente spuntare i capelli. Di tanto in tanto, trangugiano alcuni cucchiai di crema per loro stessi, perché li fa ‘sballare’ di brutto.

Alla fine, la mdp si allontana per rivelare che il duo del titolo lavora nel naso molto peloso di Buffalo Belzer.

Benvenuti nel mondo meravigliosamente pazzerello del regista Henry Selick, o meglio, benvenuti al suo ritorno sulle scene. Dopo tredici anni di assenza dai lungometraggi, l’uomo che ci ha regalato Coraline e Jack Skellington ci conduce in un nuovo universo in cui i fan dell’animazione potranno immergersi con incosciente abbandono.

Wendell & Wild è un bizzarro arazzo di animazione in stop-motion così ricco – e spesso disgustoso – che meriterebbe di essere visto sul più grande schermo possibile. Il fatto che sia disponibile solamente su Netflix è così una benedizione e una maledizione: gli spettatori dovranno metterci lo schermo, ma potranno anche mettere in pausa in qualsiasi momento per ammirarne le immagini.

Insieme a Jordan Peele, Henry Selick ha adattato il libro che lui stesso ha scritto con Clay McLeod Chapman. È una storia deliziosamente macabra. La tredicenne Kat (Lyric Ross) ha perso i genitori da bambina in uno strano incidente d’auto. Dopo aver passato cinque anni a cacciarsi nei guai, viene mandata in una scuola cattolica gestita da Padre Bests (James Hong).

La struttura offre una seconda possibilità agli studenti problematici che vogliono riformarsi e si trova nella città natale di Kat, Rust Bank, un tempo fiorente, ora in disgrazia a causa del misterioso incendio della fabbrica di birra del padre, che ha provocato diverse morti.

Si dice che l’incendio della birreria sia stato doloso e perpetrato dai fondatori della Klax Korp, Lane e Irmgard Klaxon (rispettivamente David Harewood e Maxine Peake), due malvagi magnati immobiliari che vogliono distruggere la città e sostituirla con un carcere di massima sicurezza privato per i ragazzi che hanno avuto una seconda opportunità. La Klax Korp vuole fare soldi grazie a questa prigione e, come scoprirà Padre Bests, non si esime dall’uccidere per assicurarsi che ciò avvenga.

Il design dei personaggi dei Klaxons – Lane con una lunga cravatta rossa e Irmgard con una pettinatura bionda estrema – li fa assomigliare in modo sospetto a un certo ex presidente americano e a una delle sue sorelle. Wendell & Wild non è certo sottile nei suoi messaggi, e ne ha probabilmente un po’ troppi. Alcuni sono un po’ troppo espliciti, il che provoca sensazioni ‘distorte’ se si considera il luogo in cui vivono Wendell e Wild.

I demoni vogliono andare nella ‘terra dei vivi’ per raccogliere fondi per il loro personale progetto di un parco divertimenti. Fortunatamente per loro, Kat è una ‘fanciulla infernale’ che può evocarli. In cambio, riporteranno in vita i suoi genitori con la suddetta crema magica multiuso. Come banco di prova, resuscitano allora Padre Bests, il cui ritorno a scuola dopo essere stato sepolto desta i sospetti di Suor Helley (Angela Bassett). Quando il religioso racconta ai Klaxons come è risorto, questi ultimi hanno la brillante idea di resuscitare i morti per le loro sporche azioni.

Con i suoi 105 minuti di durata, Wendell & Wild finisce un po’ per impantanarsi nella sua storia. Tuttavia, anche quando è più ‘denso’, l’aspetto visivo rimane il suo maggior pregio.

Il design di tutti i personaggi è smaccatamente punk rock (come pure parte della colonna sonora). La vistosa acconciatura verde di Kat è un tocco di classe, così come l’aspetto sempre più raccapricciante dei cadaveri rianimati. Ci sono alcune suore dall’aspetto terrificante che non avrebbero sfigurato in un film di Ken Russell. E c’è anche un esperto di demoni che ha una protesi al piede, è su una sedia a rotelle e sembra il figlio illegittimo di Marlon Brando e Kirk Douglas.

Per un film così disinvolto sulla morte, Wendell & Wild tratta con cura e realismo il senso di colpa di Kat per l’incidente dei suoi genitori. Il suo desiderio di stipulare un patto infernale è ben espresso dall’eccellente voce fuori campo di Lyric Ross. Quando si avvicina ai suoi compagni di classe Raul (Sam Zelaya) e Siobhan (Tamara Smart), la giovane attrice riesce a trasmettere un sottile calore alla sua interpretazione altrimenti ‘indurita’ (la visione in lingua originale è consigliata).

I fan di Key & Peele, in particolare, ameranno questo loro ultimo duetto. Molti dei loro dialoghi sembrano improvvisati e i due lavorano l’uno sull’altro da professionisti navigati. Angela Bassett conferisce morbidezza alla sua voce e Ving Rhames è molto divertente nei panni di uno pseudo Satana. La sua ascesa sulla Terra, accompagnata dalle note di “Cult of Personality” dei Living Colour, è letteralmente un’entrata in scena da urlo. Auguriamoci solo che non serva un altro decennio per rivedere Henry Selick all’opera.

Ah si, guardatevi tutti i titoli di coda fino in fondo.

Di seguito trovate il trailer italiano di Wendell & Wild, nel catalogo di Netflix dal 28 ottobre:

