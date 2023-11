Hollywood 2023: solo 1 blockbuster da 200 milioni (su 13 prodotti) ha generato profitti

In un anno afflitto da performance deludenti per i blockbuster dei grandi studios, i Marvel Studios sono riusciti ad andare controcorrente con Guardiani della Galassia Vol. 3 di James Gunn. Essendo l’unico film con un budget superiore ai 200 milioni di dollari a registrare un profitto finora nel 2023, il successo di questo sequel sta effettivamente sollevando domande sulla ‘sostenibilità’ a oltranza dei film a mega-budget nel settore.

Il 2023 non è stato infatti clemente con dei grandi studi hollywoodiani, in particolare coi cinecomics, e le recenti uscite, come il lungometraggio d’animazione Disney Wish (in Italia arriverà solo a Natale) e l’epopea storica Napoleon di Ridley Scott, hanno fatto ben poco per invertire la tendenza.

Con un totale di 13 film che vantano budget superiori a 200 milioni di dollari nel 2023, le stime di incasso per molte di queste produzioni non sono state affatto promettenti.

Anche con l’imminente uscita di Aquaman e il Regno Perduto, le previsioni di incasso a lungo termine non dipingono un quadro roseo. Sembra che Guardiani della Galassia Vol. 3 di James Gunn resterà quindi – molto probabilmente – l’unico esempio di film da oltre 200 milioni di dollari che quest’anno ha portato concreti profitti al suo studio.

Mentre alcuni film con budget inferiori a 150 milioni di dollari, come Barbie e Oppenheimer, hanno ampiamente superato le aspettative del botteghino, il notevole successo di Guardiani della Galassia Vol. 3 (845 milioni di dollari incassati) dimostra che i budget enormi non sono comunque necessariamente una garanzia di fallimento.

E questo dato spinge l’industria americana a dover considerare un approccio diverso al budget e alle strategie di produzione.

Bob Iger, amministratore delegato della Disney, ha già accennato a un potenziale cambiamento nell’approccio del suo studio, suggerendo di investire meno denaro nei loro progetti più importanti. Tuttavia, la natura dei ‘film evento’ sui supereroi, esemplificata dal solito Guardiani della Galassia Vol. 3, impone che queste produzioni debbano inevitabilmente sostenere costi sostanziali.

La chiave potrebbe allora risiedere nel bilanciare le preoccupazioni di bilancio con l’attenzione a fornire contenuti di alta qualità che risuonino con il pubblico (ammesso di capire quali siano …).

Il nuovo piano, che avrebbe dovuto essere il piano principale fin dall’inizio, è quello di privilegiare allora la qualità sulla quantità. Un approccio più strategico alla grande narrazione e allo sviluppo dei personaggi potrebbe – forse – attirare più pubblico nelle sale. Questo cambiamento di paradigma potrebbe portare a una rivalutazione di ciò che rende un blockbuster di successo agli occhi della critica e degli spettatori.

Di seguito trovate il trailer italiano di Wish:

