Hugh Jackman su 007: “Mi offrirono il ruolo di James Bond, rifiutai per un paio di ragioni”

L’australiano Hugh Jackman ha fatto un grande salto nella celebrità quando ha interpretato per la prima volta Wolverine nel film X-Men di Bryan Singer del 2000. Da allora ha avuto un’incredibile carriera e, ventidue anni dopo, sembrerebbe pronto a interpretare ancora una volta il burbero mutante.

Proprio dopo aver impersonato Wolverine in quel primo film, i produttori del franchise di James Bond bussarono però alla sua porta offrendogli il ruolo dell’agente segreto per il post Pierce Brosnan (Il mondo non basta uscì nel 1999, La morte può attendere sarebbe arrivato nei cinema nel 2002).

In una recente intervista a IndieWire, Hugh Jackm ha ricordato i motivi che lo portarono a rifiutare:

Non volevo fare le stesse cose. Sapete, il ruolo della star d’azione eroica. Voglio dire, si trattava dell’archetipo di molti film americani. Si trattava di diverse sfumature di eroismo in situazioni complicate. Mi dissi: ‘Ehm, no. Questo è un problema’.

Hugh Jackman ha poi raccontato che il team della EON Productions lo contattò perhé assumess il ruolo di 007, presumibilmente in vista di Casino Royale, aggiungendo:

Diedi un’occhiata al progetto. Mi dissi: ‘Se devo fare questo film e anche Wolverine, non avrò tempo per fare altro’. È chiaro che trovo più interessante interpretare personaggi che offrono maggiori sfaccettature.

Anche se sarebbe stato interessante vederlo nel ruolo di James Bond, la decisione di non accettare l’offerta ha in effetti dato a Hugh Jackm l’opportunità di compiere scelte meno ‘scontate’, con risultati spesso interessanti.

