Incontro con Jamie Campbell Bower, da Stranger Things a Twilight, passando per Harry Potter

In occasione del Comic-Con di Praga 2025, Jamie Campbell Bower ha incontrato la stampa in un evento riservato, ripercorrendo le tappe principali della sua carriera e anticipando alcune novità sui suoi prossimi progetti. Con la sua consueta eleganza e disponibilità, l’attore e cantante inglese ha condiviso aneddoti e riflessioni che hanno confermato il suo status di artista poliedrico.

Nato a Londra, Bower ha coltivato sin da giovanissimo una forte passione per la musica e il mondo dello spettacolo. Dopo aver iniziato a suonare il violino durante l’infanzia, ha frequentato la Bedales School nell’Hampshire, una scuola indipendente nota per il suo approccio creativo. Ha inoltre preso parte al National Youth Music Theatre e al National Youth Theatre, realtà fondamentali per la sua formazione artistica.

L’incontro ha offerto l’occasione per ripercorrere i momenti più significativi della sua carriera cinematografica. Il debutto è avvenuto nel 2007, quando ha interpretato Anthony Hope nel film di Tim Burton Sweeney Todd – Il diabolico barbiere di Fleet Street. Nel 2009 è entrato nell’universo di Twilight vestendo i panni del vampiro Caius Volturi in The Twilight Saga: New Moon, ruolo ripreso anche in The Twilight Saga: Breaking Dawn.

Non meno importante la sua presenza nella saga di Harry Potter, dove ha interpretato il giovane Gellert Grindelwald in Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 1 (2010), per poi tornare a incarnare il personaggio in Animali Fantastici – I Crimini di Grindelwald (2018).

Tra cinema e televisione, Bower ha anche dato prova della sua versatilità nei panni di Re Artù nella serie Camelot (2011) e come protagonista nel film Shadowhunters – Città di ossa (2013), tratto dalla popolare saga letteraria The Mortal Instruments di Cassandra Clare.

Grande attenzione durante l’incontro è stata dedicata al suo recente successo nella serie Netflix Stranger Things. Nel 2022, infatti, Bower ha interpretato Henry Creel / Uno / Vecna nella quarta stagione dello show, un ruolo complesso che ha richiesto fino a otto ore di trucco al giorno. L’attore ha raccontato come questa esperienza, pur faticosa, gli abbia permesso di esplorare nuove sfumature interpretative, ricevendo ampi consensi da parte della critica.

Nel corso della conferenza stampa, Bower ha sottolineato l’importanza dell’integrazione tra musica, recitazione e lavoro teatrale nel suo percorso artistico. Pur mantenendo il riserbo sui dettagli, ha anticipato che sta lavorando a nuovi progetti sia nel campo della musica sia in quello cinematografico, promettendo di continuare a sorprendere pubblico e critica con la sua capacità di trasformarsi e rinnovarsi.

Di seguito trovate il video integrale dell’incontro con Jamie Campbell Bower al Comic-Con di Praga 2025:

