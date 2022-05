Indiana Jones 5: prima immagine e data di uscita per il film di James Mangold

A qualche anno dalle prime clamorose notizie in merito, nel corso dello Star Wars Celebration che si è tenuto nei giorni scorsi ad Anaheim, in California, Harrison Ford e i filmmaker del quinto capitolo di Indiana Jones, ovvero il regista James Mangold (Le Mans ’66 – La grande sfida) e i produttori Kathleen Kennedy e Frank Marshall, hanno augurato personalmente buon buon 90° compleanno al compositore cinque volte vincitore dell’Academy Award John Williams, autore della mitica colonna sonora della saga (che ha contribuito anche questa volta con nuovi pezzi).

Ma non è tutto, perché in questa occasione hanno rivelato ai fan la una prima immagine dell’atteso film, che arriverà a giugno 2023 nelle sale italiane.

Non si sa molto della trama di Indy 5, che non ha ancora nemmeno un titolo ufficiale, ma stando alle voci sarà ambientato negli anni ’60 durante la ‘corsa allo spazio’, come avrebbero confermato alcune foto rubate. Inoltre, alcune scene sono state girate nel castello “infestato” di Bamburgh, che ha fatto ipotizzare che il film includerà una sottotrama scartata da L’ultima Crociata, in cui il protagonista si ritrovava a combattere con un fantasma durante un periodo di vacanza.

Nel cast, al fianco di Harrison Ford troveremo Phoebe Waller-Bridge (Fleabag), Mads Mikkelsen (Animali Fantastici – I segreti di Silente), Antonio Banderas (Dolor y gloria), Boyd Holbrook (Logan – The Wolverine), Shaunette Renee Wilson (Black Panther), Thomas Kretschmann (Das Boot) e Toby Jones (Jurassic World – Il regno distrutto).

Steven Spielberg figura come produttore esecutivo del progetto.

Indiana Jones 5 è in fase di sviluppo sin dal 2016, con una data di uscita originariamente fissata per il 19 luglio 2019. Una riscrittura quasi completa della prima sceneggiatura, ad opera di David Koepp, è stata eseguita da Jonathan Kasdan, figlio di quel Lawrence già dietro a I Predatori dell’Arca Perduta.

In attesa di altre immagini e del trailer, di seguito trovate la prima immagine del film, in sostanza una semplice – ma iconica – silhouette dell’archeologo più famoso del cinema:

