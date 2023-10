Intervista a Brando De Sica, parlando di Mimì, della passione per i vampiri e di Codogno (esclusivo)

Ospite al Festival del cinema fantastico di Sitges 2023, dove ha presentato in anteprima il suo film di debutto Mimì – Il principe delle tenebre (in Italia dal 16 novembre), abbiamo avuto modo di fare una lunga chiacchierata con il regista Brando De Sica, qui al suo debutto dietro alla mdp.

Nel corso della conversazione, Brando De Sica ci ha parlato non soltanto di quasi tutti gli aspetti della lavorazione e della preparazione di Mimì (una gestazione lunga ben 10 anni), approfondendo lo scouting delle location di Napoli e la scelta – e importanza – di certe musiche per la colonna sonora, ma anche di quando è nato il suo amore per Dracula e per il cinema dei vampiri (e di come ci sia stato lo zampino di suo padre Christian …) e della curiosa e assurda coincidenza di ambientare parte del film nella cittadina di Codogno, ormai nota per essere collegata al ‘paziente zero’ della pandemia di Covid-19.

La trama di Mimì – Il principe delle tenebre:

Mimì (Domenico Cuomo) è un adolescente orfano, nato con una deformazione ai piedi, che lavora in una pizzeria di Napoli. Un giorno fatidico incontra Carmilla (Sara Ciocca), una ragazza convinta di essere una discendente del conte Dracula. Insieme decidono di fuggire dal mondo cinico e violento in cui vivono.

Di seguito trovate la video intervista integrale a Brando De Sica:

