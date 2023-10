Intervista a Shinya Tsukamoto: “Kamen Rider vs Ultraman e i 35 anni di Tetsuo” (esclusivo)

Ospite ormai abituale alla Mostra del Cinema di Venezia, dove quest’anno ha presentato in anteprima il suo film Hokage (Ombra di fuoco), abbiamo avuto modo di chiacchierare con il regista giapponese Shinya Tsukamoto, che già avevamo incontrato nel 2018 (la nostra intervista).

Oltre che per la sua ultima fatica cinematografica, attualmente ancora senza una distribuzione italiana, abbiamo però approfittato dell’occasione per parlare col filmmaker 63enne di un paio di argomenti che ci stavano piuttosto a cuore.

Vorrei approfondire la sua esperienza da attore nel recente Shin Kamen / Masked Rider (la recensione) e il suo rapporto con questo storico franchise tokusatsu

Posso dirti che il regista Hideaki Anno mi ha coinvolto nel suo film dopo che aveva scelto come protagonista Sōsuke Ikematsu, che era apparso qualche anno fa proprio nel mio Zan – Killing.

Per quanto riguarda la saga di Kamen Rider invece, è più che altro mio figlio ad essere un grandissimo fan del personaggio. Ha persino una vasta collezione di cinture! Pensa che quando era più piccolo gliene regalai una che ha continuato a indossare imperterrito anche quando è cresciuto così tanto da far fatica a respirare!

Per quanto riguarda me, io ho sempre preferito Ultraman … sono sempre stato affascinato dalla trasformazione del suo corpo …

Parlando di corpi che si trasformano, nel 2024 saranno 35 anni dall’uscita di Tetsuo: The Iron Man (il nostro dossier). Ha avuto modo di rivederlo di recente? Secondo lei mantiene ancora intatta la sua forza espressiva?

Caspita, mi sembra ieri che abbiamo festeggiato i 30 anni! [ride] In Giappone ogni tanto lo ridanno ancora nei cinema, e io colgo sempre l’occasione per andare di persona a controllare se la qualità del suono è buona e hanno rispettato le mie indicazioni in tal senso.

Io ritengo che Tetsuo sia ancora molto attuale, che non sia invecchiato per niente. All’epoca in cui lo girai non pensavo affatto che avrebbe superato la prova del tempo … non era tra i miei obiettivi … ed è vero che è piuttosto radicato nel contesto sociale degli anni ’80, ma quando lo rivedo oggi tutto sommato mi pare che abbia ancora un impatto analogo a quello che ebbe tre decadi fa.

