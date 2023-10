Hokage (Ombra di fuoco): la recensione del film diretto da Shinya Tsukamoto

Nel periodo successivo alla Seconda Guerra Mondiale, alcune vite spezzate si incrociano ai margini di un mercato nero in una città giapponese che è stata in gran parte ridotta a terra bruciata e macerie. Hokage (Ombra di fuoco), ultima fatica di Shinya Tsukamoto, è un promemoria violento e tempestivo del fatto che la guerra non è solo una questione di esibizione di muscoli geopolitici, ma riguarda la gente comune che rimette insieme i frammenti frantumati di menti e corpi, di una società che si è sgretolata fino a raggiungere una sorta di sopravvivenza selvaggia.

Non è una visione facile, ma, guidata da performance che vanno dall’inquietante e toccante, al terrificante e grottesco, resta potentissima.

C’è un’evidente affinità con i film più recenti del regista 63enne (la nostra intervista esclusiva), Fires On The Plain (2014), che raccontava di un soldato giapponese aggrappato alla vita alla fine della Seconda Guerra Mondiale nelle Filippine, e Killing del 2018 (la recensione), che esaminava l’eredità dei Samurai.

Entrambi quei film erano stati presentati in anteprima in Concorso alla Mostra del Cinema di Venezia, dove ha fatto il suo debutto anche Hokage (Ombra di fuoco); questa volta nella sezione Orizzonti, dove è stata premiato.

Vista la già difficile situazione distributiva nel nostro paese, questo cupo ma sorprendente atto d’accusa del costo umano di una guerra difficilmente raggiungerà le nostre sale, ma potrebbe prima o poi almeno trovare casa su un qualche piattaforma di streaming.

In ogni caso, per quanto straziante, Hokage (Ombra di fuoco) meriterebbe una visione sul grande schermo. La luce offuscata e fumosa nella prima sezione del film, che si sviluppa nel guscio carbonizzato della locanda dove una ragazza traumatizzata (la straordinaria Shuri) vende bicchieri di sakè – e se stessa – emana una cupa bellezza.

Un soldato (Hiroki Kono) – insegnante prima di essere chiamato alle armi e che porta ancora con sé un libro di algebra di seconda elementare come collegamento con l’uomo che era – trova un momento di pace con la giovane. Sebbene lui non abbia i soldi per pagarle la compagnia, per un po’ la coppia, insieme a un orfanello (Tsukao Ogo), che vive grazie al suo ingegno e alla sua abilità di ladro, forma un nucleo familiare di fatto.

Ma l’uso del sonoro – posto in primo piano al punto da risultare a volte invadente – e una colonna sonora discordante e torturata non lasciano dubbi sul fatto che questo momento di tranquillità domestica sia fragile.

I richiami dei corvi feriscono il tetro silenzio; le cicale aumentano il senso di caldo opprimente. Ma sono gli occasionali colpi di arma da fuoco che fanno rannicchiare il soldato terrorizzato, aprendo la porta ai suoi ricordi a malapena repressi.

Il tepore domestico è, come ogni cosa all’ombra della guerra, di breve durata e alla fine destinato a interrompersi. L’orfano si unisce a un viaggiatore (Mirai Moriyama) che gli ha offerto del denaro in cambio dell’uso della pistola che il bambino porta con sé; uno di cui ha bisogno per regolare i vecchi conti.

Il crescente senso di incertezza e di minaccia all’interno di questo accordo è seminato dalla fisicità espressiva della performance di Mirai Moriyama. Ballerino oltre che attore, a volte conferisce al personaggio una qualità quasi demoniaca, mentre in altri sembra semplicemente un altro sopravvissuto danneggiato.

Decisamente collocabile all’estremo più disperato dello spettro emotivo, Hokage (Ombra di fuoco) è un film che mostra l’umanità come una pelle che si stacca troppo facilmente, per rivelare il disperato animale che ci sta sotto.

Di seguito trovate il trailer di Hokage (Ombra di fuoco)

