Intervista a Zampaglione e Gerini su The Well: “Un horror senza compromessi” (esclusivo)

Ospiti al Festival internazionale del cinema fantastico di Sitges 2023, dove lo hanno presentato in anteprima mondiale nella sezione Midnight X-Treme, abbiamo avuto modo di incontrare Federico Zampaglione e la co-protagonista Claudia Gerini per parlare un po’ di The Well, horror estremo (attualmente senza una distribuzione italiana) che segna il ritorno al mondo del cinema horror del regista e musicista a dieci anni esatti da Tulpa – Perdizioni mortali.

Nello specifico, Federico Zampaglione si è soffermato su come si è arrivati alla produzione di The Well, sulle sfide di girare un certo tipo di film di genere in Italia (che quasi certamente sarà classificato V.M. 18), sul ‘necessario’ casting internazionale e sull’aiuto dell’esperto Carlo Diamantini per creare effetti speciali pratici dal sapore ‘vintage’ e realizzare un prodotto senza compromessi in cui tutta la violenza è ‘dannatamente in scena’.

Claudia Gerini, che già aveva partecipato proprio a Tulpa nel 2013, ha tenuto invece a sottolineare l’importanza di mettersi alla prova con un genere per lei poco usuale (e recitando in inglese) e sulle sensazioni di recitare per la prima volta nello stesso film con la figlia quattordicenne Linda, che peraltro interpreta proprio sua figlia anche in The Well.

Questa la trama ufficiale:

Lisa Gray (Lauren LaVera, Terrifier 2), una giovane restauratrice, figlia d’arte, si reca in un piccolo villaggio italiano per portare al suo antico splendore un dipinto medievale.

Lei non lo sa, ma metterà la sua vita in pericolo a causa di una maledizione legata al dipinto e di un mostro creato e nutrito dal dolore più estremo, imprigionato sul fondo di un pozzo.

Di seguito trovate l’intervista video integrale con Federico Zampaglione e Claudia Gerini:

