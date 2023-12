James Cameron su True Lies: “Tagliai un’elaborata sequenza in stile James Bond; nessun rimpianto”

James Cameron (Avatar) e Greta Gerwig (Barbie) si sono recentemente seduti insieme a un tavolo per parlare di film e di regia per la serie ‘Director on Director’ di Variety.

Durante la conversazione, James Cameron ha rivelato i dettagli di un’enorme sequenza d’azione che aveva originariamente pianificato per True Lies del 1994 e che è poi stata tagliata all’ultimo minuto prima delle riprese:

A volte i compromessi portano a qualcosa che funziona davvero. Quando stavamo realizzando True Lies avevamo pianificato questa scena elaborata che sarebbe avvenuta su queste montagne innevate.

C’erano dei momenti sugli sci e un elicottero precipitato. [Arnold Schwarzenegger] avrebbe fatto pattinare sulla neve un elicottero scendendo dalla montagna – una grande sequenza in stile James Bond. Girammo per una notte in montagna.

Avevo in testa questa immagine orribile che saremmo rimasti lì per tre settimane. Eravamo già in ritardo. A quel punto, sapevo che non avremmo rispettato la data di uscita del film se fossimo rimasti lì.

Riunii la troupe in hotel la mattina seguente. Dissi loro: “Finiremo la scena stasera“. L’elicottero sparisce, quest’altra cosa sparisce, quell’altra pure. Lui spara a due tizi, salta sul furgone e se ne vanno. Finimmo in una notte.

Di seguito una scena acrobatica di True Lies:

