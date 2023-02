James Cameron sui cinecomic: “Simpatizzo con la soluzione di Thanos; tifo per una regista donna per Batman”

James Cameron ha recentemente parlato con il TIME, discutendo di film coi supereroi. Estrapolando gli aspetti più salienti dell’intervista, Il regista di Avatar per prima cosa ha detto:

Posso relazionarmi con Thanos. Ho pensato che avesse una risposta piuttosto valida. Il problema è che nessuno alzerà mai la mano per offrirsi volontario per essere la metà che deve sparire …

Chissà se i suoi film avrebbero fatto gli stessi incassi se il 50% degli spettatori si fossero improvvisamente volatilizzati …

Non pago, James Cameron ha quindi chiarito alcune sue vecchie critiche a Wonder Woman, nello specifico ai costumi troppo sexy indossati dalla protagonista Gal Gadot:

Non ho problemi con Wonder Woman. Ho amato il primo film. Quello che mi sfuggì all’epoca è che fosse OK che una donna volesse apparire bella e vestirsi bene non per compiacere lo sguardo degli uomini, ma il proprio allo specchio.

Forse allora mi era sfuggito questo aspetto. Sapete, la vita è fatta di cadute e di persone che reagiscono, se ne parla e le cose migliorano.

James Cameron ha quindi terminato esaminando la scarsità di donne alla regia di cinecomic:

Era necessario avere una regista donna dietro alla mdp di un grande film d’azione, anche se Kathryn Bigelow lo aveva già fatto da un po’ di tempo. Lei avrebbe rifiutato qualsiasi film di supereroi le fosse stato offerto se ci fosse stata una protagonista femminile.

E questa è la prospettiva più sana, secondo me, personalmente. Perché non far dirigere alle donne i personaggi maschili? Fate dirigere Batman a una donna. Allora sì che si ragionerebbe.

Di seguito una scena di Terminator 2 con Sarah Connor:

Fonte: Time