Jeff Wadlow su Obbligo o Verità 2: “Ispirato a Nightmare – Nuovo incubo, vi racconto i dettagli”

Uscito nel 2018, Obbligo o Verità (la recensione) potrebbe non aver entusiasmato i fan dell’horror, ma fu un enorme successo commerciale per Universal e Blumhouse, arrivando a totalizzare quasi 100 milioni di dollari al botteghino a fronte dei 3.5 di budget.

In molti si sono chiesti come mai quindi non sia mai arrivato nelle sale un sequel e Variety risponde oggi a questa domanda in una nuova intervista col regista Jeff Wadlow. Queste le sue parole:

Abbiamo effettivamente scritto un sequel di Obbligo o Verità. Nel primo film ci sono circa nove personaggi e sette di loro muoiono. Non volevo fare un sequel in stile Final Destination o alla Obbligo o Verità stesso che si ripetesse ma con un gruppo diverso di persone. Mi sembrava un po’ noioso.

Jeff Wadlow spiega quindi che l’idea per un secondo capitolo di Obbligo o Verità nacque dall’amicizia reale tra i membri del cast del primo film, che scherzarono sul set sulla possibilità di un meta-sequel in cui avrebbero interpretato se stessi. Dopo avergli sottoposto il concept, lui buttò giù una sceneggiatura intitolata Truth or Dare IRL:

Inizia con Markie e Olivia, i personaggi di Lucy Hale e [Violett Beane]. Le vediamo in questa scena, che sembra essere una specie di Final Destination fatto a mo’ di Obbligo o Verità, e Markie inizia improvvisamente a ridere. Si sente: ‘Cut!’, il regista entra sul set e parte la nostra versione di Nightmare – Nuovo incubo, in cui riveliamo che Lucy e Violett sono ancora amiche. Stanno per iniziare un viaggio con gli altri attori di Obbligo o Verità, con Tyler Posey, Landon [Liboiron] e Sam [Lerner].

Tutti quelli che hanno partecipato al primo film sono molto amici e scopriamo che gli sceneggiatori del primo film hanno fatto ricerche su un vero demone. Così come Calux può infestare un gioco nel film, ora ha deciso di infestare un film nel mondo reale. Sarebbe stato spaventoso, surreale e divertente e avrebbe giocato molto con la soggettività di ciascuno.

Per farla breve, il progetto è stato sottoposto poi alla Blumhouse e Jason Blum ordinò effettivamente di girare Truth or Dare IRL, ma pochi mesi dopo iniziò il periodo di lockdown.

“Quella nave è ormai salpata“, ha confermato Jeff Wadlow sulle possibilità di realizzare ora il film.

Di seguito trovate il trailer italiano di Obbligo o Verità:

