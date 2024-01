Kate Capshaw su Indiana Jones e il Tempio Maledetto: “Spielberg tagliò una scena a causa mia”

Titolo originale : Indiana Jones and the Temple of Doom , uscita : 23-05-1984. Budget : $28,000,000. Regista : Steven Spielberg.

Serpenti… perché dovevano essere serpenti? Non solo Indiana Jones non era un grande estimatore di questi rettili striscianti, ma non lo era nemmeno l’attrice Kate Capshaw, che recitò al fianco di Harrison Ford nel sequel Indiana Jones e il Tempio Maledetto del 1984.

Originariamente, il secondo film della saga avrebbe dovuto reintrodurre gli storici ‘nemici’ di Indy, ma quando Kate Capshaw provò la scena, la sua reazione spinse il regista Steven Spielberg ad annullare tutto.

In un paio di interviste contenute nel documentario “The Making of the Temple of Doom” (via /Film), il produttore Frank Marshall ha infatti rivelato quanto fosse ansioso di girare questa scena con il minimo sforzo possibile, e quindi pensò di poter alleviare le possibili paure della co-protagonista presentandole in anticipo il serpente con cui avrebbe condiviso le luci dei riflettori.

Kate Capshaw racconta:

Mi avvicinai, lo guardai, e guardandolo … mi vennero le lacrime agli occhi, avevo difficoltà a respirare e il mio aspetto era quasi … riesco quasi ad agitarmi persino ora. Ma andai lì e misi la mia mano sul serpente, e persi la testa.

Ovviamente Steven Spielberg se ne accorse subito:

Tremava ed era tutta bianca, lo si vedeva attraverso il trucco. Aveva perso tutto il suo colore. E io dissi: ‘Non ti costringerò ad affrontare questa esperienza. Tagliamola.’ E tagliai l’intera scena dal film. Penso che probabilmente, anni e anni dopo, mi abbia sposato per questo motivo!

Di seguito trovate la scena di apertura da Indiana Jones e il Tempio Maledetto:

Fonte: /Film