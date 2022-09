Kingdom of the Planet of the Apes: prima immagine, cast e regista per il nuovo film della saga

Titolo originale : Kingdom of the Planet of the Apes . Regista : Wes Ball.

I 20th Century Studios hanno diffuso oggi a sorpresa la prima concept art di Kingdom of the Planet of the Apes, nuovo capitolo della saga dedicata a Il Pianeta delle Scimmi che vedrà protagonisti Owen Teague (It), Freya Allan (The Witcher) e Peter Macon (The Orville).

La produzione del film inizierà in ottobre, sotto la regia di Wes Ball (trilogia di Maze Runner).

A quanto sappiamo, la storia riprenderà molti anni dopo la conclusione del film del 2017 The War – Il pianeta delle scimmie.

La sceneggiatura è di Josh Friedman (La guerra dei mondi), Rick Jaffa e Amanda Silver (L’alba del pianeta delle scimmie), e Patrick Aison (Prey).

Steve Asbell, presidente di 20th Century Studios, ha commentato:

Il pianeta delle scimmie è uno dei più iconici ed epici franchise di fantascienza nella storia del cinema, oltre a essere una parte indelebile dell’eredità del nostro studio. Con Kingdom of the Planet of the Apes abbiamo il privilegio di continuare la tradizione di un cinema creativo e ricco di spunti di riflessione. Non vediamo l’ora di condividere con il pubblico nel 2024 la straordinaria visione di Wes per questo nuovo capitolo.

In attesa dei primi filmati, di seguito trovate la concept art di Kingdom of the Planet of the Apes:

