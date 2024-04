Kirsten Dunst su Spider-Man (2002): “Il bacio a testa in giù? Esperienza penosa”

Nello Spider-Man del 2002 di Sam Raimi, i protagonisti Kirsten Dunst e Tobey Maguire sono stati artefici di uno dei baci più iconici della storia recente di Hollywood.

Recentemente, ospite del Jonathan Ross Show, Kirsten Dunst ha ricordato l’esperienza di girare quella scena:

Ricordo che [il regista del film] Sam Raimi mi diede un libro di baci famosi per prendere ispirazione, ma voleva anche renderlo speciale, anche se in realtà fu un po’ penoso girarlo.

Pioveva a dirotto, si gelava … Tobey non riusciva a respirare e quindi era quasi come se io lo stessi rianimando.

In ogni caso, agli spettatori questo disagio non è arrivato, rendendo la sequenza del bacio a testa in giù memorabile.

Di seguito trovate l’intera sequenza da Spider-Man del 2002:

