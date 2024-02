La Cosa (1982): Kurt Russell dice la sua sul finale del film e dà la sua interpretazione

Kurt Russell ha recentemente parlato con GQ e durante questa conversazione, l’attore ha condiviso i suoi pensieri sul mitico finale di La Cosa (The Thing) di John Carpenter e su quale dei due sopravvissuti sarà l’ospite dell’essere alieno alla fine del film.

La risposta è stata al centro di un dibattito continuo tra i fan nel corso degli anni. John Carpenter afferma di essere l’unico a sapere chi sia la ‘cosa’, ma il direttore della fotografia Dean Cundey ha affermato che la risposta che i fan stanno cercando è negli occhi degli ultimi due personaggi rimasti in vita.

Per quanto riguarda ciò che pensa Kurt Russell, questa è la sua teoria:

John non era mai del tutto soddisfatto dell’ultima scena. Soprattutto, non voleva portare in giro il suo pubblico per due ore e poi riportarlo dritto al punto di partenza. Quando fai un film, non sai mai cosa otterrai. In generale sai quello che hai per le mani, ma non sai esattamente come i vari pezzi si uniranno e cosa ne verrà fuori. Ma ovviamente John lo sa quasi sempre perché, capite … lui è diverso dalla maggior parte della gente!

La star ha quindi continuato a parlare della scena finale di La Cosa:

Ma dell’ultima scena, quella di cui si è discusso molto, provammo alcune versioni leggermente diverse tra loro: ‘Che ne pensi?’ … Vai avanti e indietro. ‘So che non vuoi tornare al punto di partenza … è più o meno così. Non sappiamo nemmeno se siamo reali. Non sappiamo nemmeno questo’. Non lo sappiamo, non lo sappiamo.

In ogni caso, Kurt Russell pensa che sia giusto che sia il pubblico a decidere cosa accada:

Penso che il pubblico possa capirlo. Penso che questo sia ciò che rende grande La Cosa, il fatto che non lo sai per certo. E se fosse già successo? Tu sei davvero tu? E come fai a saperlo? E tutto questo conduce all’ultima battuta che pronuncio … Ritengo che sia proprio qualcosa del tipo: ‘Perché non la finiamo con noi che ci sediamo qui per un po’ e poi vediamo cosa succede?’.

Se [i due personaggi] riuscissero a trovare un modo di uccidersi a vicenda esattamente nello stesso momento, penso che forse questo sarebbe il passo successivo. Questo, per me, è stato forse John al suo apice assoluto come regista. È davvero un bel film.

Di seguito trovate la storica scena finale di La Cosa:

Fonte: GQ