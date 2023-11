La Maledizione della Queen Mary: la recensione del film horror diretto da Gary Shore

Voto: 5/10 Titolo originale : Haunting of the Queen Mary , uscita : 19-07-2023. Regista : Gary Shore.

La RMS Queen Mary è una nave dalla storia affascinante. Fu costruita negli anni ’30 per fornire un servizio espresso settimanale tra l’Inghilterra e gli Stati Uniti e per oltre un decennio detenne il Blue Riband per essere la nave passeggeri più veloce sul mare. Durante la Seconda Guerra Mondiale, divenne una nave da guerra che trasportava i soldati alleati. Al termine del conflitto, tornò a trasportare passeggeri civili fino a quando, nel 1967, fu ritirata e attraccata a Long Beach, in California.

Per più di cinquant’anni è rimasta lì, un’attrazione turistica. Come ci si aspetterebbe da una nave con una storia così incredibile, si ritiene che la nave sia infestata. A volte le ragioni addotte per questa infestazione sono discutibili (si parla di un familicidio avvenuto a bordo, ma non sembra che sia realmente accaduto), mentre altre si basano su tragedie reali (durante la guerra, la nave affondò accidentalmente una nave di scorta, causando 239 morti).

Ora, con il film La Maledizione della Queen Mary (Haunting of the Queen Mary), il regista Gary Shore – che ha anche curato anche la sceneggiatura insieme a Stephen Oliver e Tom Vaughan – si è assunto il compito monumentale di essere all’altezza di decenni di leggende.

Si capisce che Gary Shore ha voluto onorare il più possibile queste leggende all’interno del suo horror. Non solo La Maledizione della Queen Mary ha una durata di 125 minuti, ma racconta anche storie collegate che si svolgono in due momenti temporali diversi: Halloween del 1938, agli inizi dell’era dei transatlantici della Queen Mary, e ai giorni nostri, quando la nave è ormai un’attrazione turistica attraccata che si dice sia infestata.

Oltre a ciò, vengono raccontate le vite delle numerose celebrità che hanno trascorso del tempo a bordo, viene mostrato un servizio giornalistico sull’attracco della nave nel ’67 e viene raccontato l’incidente avvenuto durante la Seconda Guerra Mondiale. Il regista ha fatto in modo di racchiudere un gran numero di informazioni in questo film, anche se a volte risultano destabilizzanti.

Nel ’38, seguiamo la famiglia Ratch – Wil Coban e Nell Hudson nei panni di David e Gwen, Florrie Wilkinson in quelli della figlia Jackie – mentre si intrufolano a una festa e si incrociano con personaggi del calibro di Fred Astaire e Ginger Rogers, con l’obiettivo di fare di Jackie una star del cinema.

Ai giorni nostri, seguiamo un’altra famiglia – Alice Eve e Joel Fry nei panni dei tormentati Anne e Patrick, Lenny Rush nel ruolo del figlio Lukas – mentre visitano la Queen Mary con la grande idea di scrivere un libro sulla nave e magari di rendere possibile a chi non si trova a Long Beach un tour virtuale.

Sfortunatamente, i sogni non si avverano per queste famiglie. Nel ’38 sulla nave avvengono infatti diversi omicidi, commessi da un padre che usa principalmente un’ascia, perché – giustamente – bisogna attenersi strettamente alla tradizione dei padri con l’ascia che è stata stabilita da Amityville Horror e Shining.

Ai giorni nostri, qualcosa invece accade a Lukas durante un tour, e Anne e Patrick tornano alla nave più tardi per capire cosa sta succedendo esattamente. Non sarà un momento piacevole per loro.

Nessuna delle sue coppie di due genitori è particolarmente simpatica, per cui è piuttosto difficile immedesimarsi nelle loro storie. Gli unici personaggi di La Maledizione della Queen Mary che – forse – possono un po’ appassionare sono i bambini. Lukas e Jackie.

Lenny Rush offre un’interpretazione molto coinvolgente durante la sua permanenza nel film, ed è un peccato che venga eliminato dalle scene relativamente presto. La Jackie di Florrie Wilkinson è un personaggio divertente, che riesce persino a partecipare a una lunga sequenza di ballo con Fred Astaire, qui interpretato da Wesley Alfvin. Ma il ruolo dei ragazzini nella vicende è messo in ombra dai personaggi adulti, che sono una vera e propria palla al piede.

Nel corso degli interminabili 125 minuti, La Maledizione della Queen Mary inizia poi inevitabilmente ad arrancare. Nonostante la narrazione di due storie, infatti, non c’è abbastanza sostanza per sostenere una durata così lunga e il film avrebbe funzionato meglio se si fosse avvicinato ai 90 minuti.

Anche il modo in cui le vicende sono raccontate può causare una certa frustrazione, saltando avanti e indietro tra il ’38 e i giorni nostri e presentando le informazioni in modo non lineare all’interno dei diversi periodi temporali. A rendere più difficile la ricerca di tutte le informazioni necessarie c’è il fatto infine che si tratta di un film fastidiosamente rumoroso, con musica ed effetti sonori che a volte affogano i dialoghi, che per alcuni spettatori saranno già difficili da decifrare a causa degli accenti e/o dei suoni ovattati (ad esempio, il personaggio di David pronuncia le sue battute attraverso una maschera).

Tra le poche note positive di La Maledizione della Queen Mary c’è però il modo in cui viene gestita la maledizione del titolo. Alcuni film cercano di far passare le infestazioni di fantasmi attraverso suoni inquietanti e porte che si aprono da sole scricchiolando. Qui, Gary Shore rende l’infestazione più intensa. I personaggi sono in pericolo fisico a causa di questi ectoplasmi, sia perché potrebbero essere posseduti e trasformati in assassini, sia perché questi cercheranno di ucciderli.

A tal proposito, merita una menzione la sequenza in cui un braccio fantasma si allunga attraverso lo schermo di un cellulare per strangolare qualcuno. Si tratta del tipo di manifestazione adeguata a un’opera del genere, che in qualche modo rimanda al Bruce Campbell della saga di Evil Dead.

Insomma, La Maledizione della Queen Mary è un horrorino estivo eccessivamente ed inutilmente dilatato, la cui mancata visione vi permetterà comunque di dormire benissimo.

