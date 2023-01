Mark Hamill su Star Wars: “Darth Vader padre di Luke? Tenere il segreto mi terrorizzò”

La maggior parte dei fan di Star Wars conosceranno già la storia di come Mark Hamill abbia appreso il grande colpo di scena a sorpresa de L’Impero colpisce ancora, ovvero che Darth Vader fosse il padre di Luke Skywalker.

In un’intervista a StarWars.com, l’attore ha però ora raccontato a parole sue come si svolse la vicenda:

Un giorno prima di girare la grande scena con Skywalker e Vader, il regista Ivan Kershner mi prese da parte per una modifica di routine al copione. Nel copione che tutti avevamo ricevuto, la battuta era: ‘Tu non sai la verità. Obi-Wan ha ucciso tuo padre‘. E io pensai: ‘Questo è un grande colpo di scena! Se Alec Guinness si rivela essere il cattivo per eccellenza, proprio non me l’aspettavo!’.

Poi, poco prima di girare la scena, Ivan Kershner rivelò il colpo di scena ancora più grande, che avrebbe cambiato tutto per Luke, cioé il momento in cui Darth Vader dice a Luke: “No, io sono tuo padre”.

Mark Hamill ha poi parlato dell’onere di mantenere un tale segreto:

Kershner mi disse: ‘Ti dirò una cosa. Io lo so. George lo sa. E quando te la dirò, la saprai anche tu. Ma questo significa che ci sono solo tre persone a saperlo. Quindi, se la notizia trapelerà, sapremo che è colpa tua‘.

Quindi il peso di mantenere il segreto per oltre un anno, forse un anno e mezzo, fu enorme. Fu immenso. Come ho detto, non c’erano i social media e non l’avrei fatto trapelare comunque, ma io parlo nel sonno. Ero terrorizzato dall’avere questa informazione.

Harrison Ford si arrabbiò un po’ per essere stato tenuto all’oscuro di tutto e lo scoprì solamente alla prima proiezione per il cast del film:

Harrison si girò verso di me quando accadde e mi disse: ‘Non me l’hai detto, cazzo!’. Io risposi: ‘Avevo paura! Avevo troppa paura!’. E durante le riprese, nessuno sul set se n’era accorto. A parte questo, la scena funzionò esattamente nel modo in cui ci si aspettava. Sorprese tutti!

Di seguito la scena originale da L’Impero colpisce ancora:

