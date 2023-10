Matthijs van Heijningen Jr. su La Cosa 2011: “Pentito della CGI usata; vi svelo la trama del sequel”

Nel 2011 usciva tra il sospetto generale un prequel di La Cosa (The thing) di John Carpenter, diretto da Matthijs van Heijningen Jr. Il film non venne accolto particolarmente bene da pubblico e critica, soprattutto finì sotto accusa per lo smodato uso della CGI rispetto agli effetti pratici.

Ora, il regista pare essersi reso conto dell’errore di valutazione, rammaricandosi per le sue decisioni dell’epoca:

La versione di John Carpenter era così bella che molti fan si sentirono quasi offesi dal prequel e non vedevano affatto la necessità di un seguito a quella storia. Ma ora capisco perfettamente che era un po’ troppo presto.

Matthijs van Heijningen Jr. ha quindi proseguito ammettendo che non avrebbero dovuto usare la CGI per rafforzare gli effetti speciali pratici creati da Alec Gillis e Tom Woodruff Jr.:

So che si tratta di un argomento dibattuto, ma guardando indietro, ci trovammo in una zona in cui gli animatronics erano ormai antiquati e la CGI non era ancora abbastanza buona. Prendemmo la decisione sbagliata di realizzare in post-produzione il design del mostro al computer. Ora me ne pento.

Parlando invece di cosa cambierebbe al suo La Cosa oggi, Matthijs van Heijningen Jr. ha detto:

Un miglior sviluppo dei personaggi, meno CGI e più paranoia tra i personaggi. Il problema centrale è il non potersi fidare di nessuno. Questo aspetto avrebbe potuto essere esplorato ulteriormente.

E scopriamo che nei progetti c’era anche un sequel, con Matthijs van Heijningen Jr. che ne ha rivelato alcuni dettagli:

Fantasticammo su un seguito. Kate (Mary Elizabeth Winstead) sarebbe scappata e sarebbe stata raccolta in mare e avrebbe cercato di avvisare il mondo del pericolo da una piattaforma petrolifera vicino al Polo Sud. Il mostro si sarebbe scatenato sulla piattaforma. Mi piaceva l’idea del caos sulla piattaforma petrolifera.

La Cosa però incassò appena 31,5 milioni di dollari al botteghino, da un budget di 38 milioni, pertanto il sequel venne messo nel freezer.

Di seguito una scena da La Cosa 2011:

