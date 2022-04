Michael Bay sui cinecomic: “Vorrei girarne uno, ma Marvel e DC (e Star Wars) non fanno per me”

Come ormai sappiamo bene, Michael Bay è un maestro ineguagliato nel far saltare in aria le cose, quindi è un po’ sorprendente che non abbia ancora affrontato il mondo dei cinecomics. E il regista 57enne non è certo uno che paura delle saghe milionarie di Hollywood, visto che ha trasformato i film live-action dei Transformers in un’enorme successo commerciale per la Paramount Pictures.

In effetti, Michael Bay sarebbe disposto a realizzare un film di supereroi, ma non alle tipiche condizioni del mercato odierno offerte dai grossi studi che si occupano del genere.

Come rivelato a ComicBook.com, Michael Bay ha spiegato in merito:

Non è che non mi interessi la Marvel. Come ha detto Ridley Scott, la cosa più complicata e quella più divertente per un regista è costruire un certo universo.

Tuttavia, costruire quel mondo ha delle condizioni, e Michael Bay ha sottolineato che farlo a modo suo è il motivo principale per il quale difficilmente verrà assunto da Warner o Disney:

Non sono il tipo che entra nel franchise di Star Wars di George Lucas e dirige Star Wars 5. Quello non sono io. Non sono io nemmeno quello che dirigerebbe un eventuale Iron Man 7. Non sono io quello adatto a Batman 10. Voglio fare una cosa mia. Mi piacerebbe realizzare un film di supereroi, ma voglio farlo alle mie condizioni e costruire il mio universo.

Parole di un filmmaker che vorrebbe quindi un maggiore controllo creativo su un progetto di questo tipo, una situazione che – visti i precedenti non molto felici in merito – nessuno potrebbe mai concedergli. Ma è anche vero che di popolari saghe a fumetti ancora intatte ce ne sono ancora là fuori …

Il trailer di Transformers – L’Ultimo Cavaliere:

© Riproduzione riservata

Fonte: CB.com