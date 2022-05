Nel teaser di Avatar: La Via Dell’Acqua, la vita su Pandora non è esattamente idilliaca

Titolo originale : Avatar: The Way of Water , uscita : 14-12-2022. Budget : $250,000,000. Regista : James Cameron.

A qualche anno dalle prime clamorose dichiarazioni in merito, i 20th Century Studios hanno finalmente rivelato al mondo il primo teaser trailer e il poster di Avatar: La Via Dell’Acqua (Avatar: The Way of Water), sequel diretto del film campione di incassi del 2009 che è stato scritto, diretto e co-prodotto (con Jon Landau) ancora una volta da James Cameron.

Questa la trama ufficiale:

Ambientato più di dieci anni dopo gli eventi del primo film, Avatar: La Via dell’Acqua inizia a raccontare la storia della famiglia Sully (Jake, Neytiri e i loro figli), del pericolo che li segue, di dove sono disposti ad arrivare per tenersi al sicuro a vicenda, delle battaglie che combattono per rimanere in vita e delle tragedie che affrontano.

Tra i protagonisti ritroveremo Zoe Saldana, Sam Worthington, Sigourney Weaver e Stephen Lang, mentre tra le new entry del cast ci sono Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, Jemaine Clement e il premio Oscar Kate Winslet.

Della colonna sonora del film si è occupato Simon Franglen, ma è stato confermato che saranno presenti anche musiche composte dal compianto James Horner già utilizzate nel primo capitolo.

Con una budget stimato di circa 250 milioni di dollari, Avatar 2 arriverà nei nostri cinema il 14 dicembre.

In attesa della versione estera, di seguito trovate intanto il teaser trailer italiano di Avatar: La Via Dell’Acqua, che ci dà un assaggio del suo aspetto visivo e delle nuove interazioni tra gli esseri umani e gli azzurrissimi – e altissimi – Na’vi:

