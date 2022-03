Nel trailer di Adam by Eve: A Live in Animation (film Netflix), realtà e animazione si intrecciano

Titolo originale : Adam by Eve: A Live in Animation , uscita : 15-03-2022. Regista : Yuichiro Saeki.

Netflix ha diffuso oggi il trailer e il poster di Adam by Eve: A Live in Animation (Adam by Eve: A Live in Animation), film giapponese avventuroso/musicale raccontato attraverso immagini in live-action, computer grafica 3D e animazione tradizionale in 2D, curata dallo Studio Khara.

Al progetto hanno partecipato l’autore e produttore Genki Kawamura (Her Blue Sky), il regista Nobutaka Yoda, Hibiki Yoshizaki (Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time), Waboku, il gruppo degli effetti visivi CACHI e Yuuichirou Saeki.

Questa la trama ufficiale:

La liceale Aki si trova in uno strano mondo ideato da un’entità enigmatica chiamata “Hitotsume-sama”.

Qui vaga alla ricerca di Taki, persona a lei cara e che un giorno è svanita nel nulla davanti ai suoi occhi.

Seguendo la voce di Taki, raggiunge il quartiere Shibuya in una versione di fantasia che non è né sogno, né realtà. E qui cosa trova?

Tra i protagonisti troviamo EVE, Hanon e Ano.

Di seguito trovate il trailer internazionale (con sottotitoli italiani) di Adam by Eve: A Live in Animation, che debutterà nel catalogo di Netflix martedì 15 marzo, che ci dà un assaggio del suo aspetto visivo:

Fonte: YouTube