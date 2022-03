Nel trailer di Eraser: Reborn, l’eliminatore torna in azione in Sud Africa

A quasi sei mesi dalle prime clamorose indiscrezioni in merito, sono arrivati oggi online il poster e il trailer di Eraser: Reborn, reboot girato in gran segreto la scorsa estate di L’eliminatore – Eraser, action del 1996 di Chuck Russell con Arnold Schwarzenegger nel ruolo del protagonista.

Protagonista del film, che è stato classificato Rated R per ‘violence throughout and language’, è Dominic Sherwood (Penny Dreadful: City of Angels“), mentre della regia di è occupato John Pogue (Blu Profondo 3). La sceneggiatura è di Michael Weiss (Jarhead 3: The Siege).

Questa la trama ufficiale:

Il Marshall degli Stati Uniti Mason Pollard è specializzato nella “cancellazione” delle persone, mettendo in scena la finta morte di testimoni ad alto rischio.

Con i progressi tecnologici degli ultimi 25 anni, il gioco è cambiato in meglio, ed ora è soltanto un altro giorno d’ufficio quando Pollard viene assegnato a Rina Kimura, la moglie di un boss del crimine che ha deciso di consegnare delle prove allo stato.

Mentre i due fuggono a Città del Capo, in Sud Africa, con una squadra di spietati killer sulle loro tracce, Pollard scopre di essere stato incastrato. Non sapendo di chi fidarsi e alimentato dall’adrenalina, ha bisogno di capire presto cosa succede, o sarà lui a essere cancellato. Permanentemente.

Nel cast di Eraser: Reborn ci sono anche Jacky Lai (V-Wars) nei panni di Rina Kimura, McKinley Belcher III come Paul Whitlock, il mentore di Pollard, ed Eddie Ramos (Animal Kingdom) come Sugar Jax, un gangster locale.

Di seguito trovate il trailer internazionale di Eraser: Reborn, che arriverà direttamente in Digital HD, Blu-ray e DVD il 7 giugno per Warner Bros. Home Entertainment, che ci dà un’idea dei valori della produzione:

