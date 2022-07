Nel trailer di Orphan: First Kill, Esther ha nuovi spregevoli piani

Titolo originale : Orphan: First Kill , uscita : 19-08-2022. Regista : William Brent Bell.

Esther è pronta a far di nuovo danni nel prequel Orphan: First Kill, horror di cui sono appena stati diffusi il poster e il trailer.

Isabelle Fuhrman ha ripreso il ruolo della protagonista grazie a un astuto trucco di produzione, mentre in regia si è accomodato William Brent Bell (The Boy).

Questa la trama ufficiale:

Dopo aver orchestrato una brillante fuga da una struttura psichiatrica estone, Esther si reca in America impersonando la figlia scomparsa di una famiglia benestante.

Tuttavia, si verifica un colpo di scena inaspettato che la contrappone a una madre disposta a proteggere la sua famiglia dalla “ragazzina” omicida ad ogni costo.

Nel cast del film, che è stato classificato Rated R per ‘bloody violence, language and brief sexual content’, ci sono anche Rossif Sutherland e Julia Stiles.

David Coggeshall (la serie TV di Scream) ha scritto la sceneggiatura.

In attesa di capire quando lo vedremo dalle nostre parti, di seguito trovate il trailer internazionale di Orphan: First Kill, che arriverà nei cinema americani, in Digital HD e su Paramount+ il 19 agosto:

Fonte: YouTube