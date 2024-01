Nicolas Cage su Con Air: “La ridicola frase sul coniglio ispirata da Clint Eastwood”

Uscito nel 1997, Con Air di Simon Westè uno dei tanti grandi film d’azione usciti in quel decennio, capace di coniugare scene spettacolari e situazioni ai limiti dell’assurdo.

Durante una recente intervista con Vanity Fair, il protagonista Nicolas Cage è tornato a parlare proprio di Con Air, in particolare di una delle scene più citate, quella del coniglietto di peluche, spiegando come nacque.

Queste le parole dell’attore:

[Vediamo] questi film d’avventura con grandi star del calibro di Clint Eastwood … [frasi del tipo] ‘Make my day’ [in italiano tradotto con “Coraggio… fatti ammazzare”, che poi diede il titolo al film stesso] … E così pensai a come avrei potuto far mia quella tradizione, a rendere quel “Make my day” così ridicolo. Cosa avrei potuto inventarmi che sarebbe diventato il mio “Make my day”?

E i conigli sono piuttosto divertenti.

Ebbene, sto portando un coniglietto di peluche a mia figlia – un’altra idea che diedi io per il film – ed è per questo motivo che avevo con me il coniglietto. Perché volevo pronunciare quella frase: “Rimetti il coniglio nel scatola.”

È l’apice dell’assurdità, ma […] se la vendi con emozione genuina e vera determinazione, come se questa fosse la cosa più seria al mondo – e lo è, perché lui deve consegnarlo a sua figlia che non vede da sei anni. La pronuncia con serietà, ci crede sul serio, ma suona ridicola, ed è questo che mi piace della scena.

Di seguito trovate la scena del coniglietto di Con Air:

© Riproduzione riservata

Fonte: Variety