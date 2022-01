Nicolas Cage su Il Padrino – Parte III: “Implorai zio Francis per un ruolo, il più imbarazzante”

Nicolas Cage, Andrew Garfield, Jonathan Majors, Simon Rex e Peter Dinklage si sono recentemente seduti insieme per un’intervista di gruppo per THR, per discutere delle loro carriere e condividere alcune storie interessanti dal passato.

Durante la discussione, agli attori è stato chiesto quale film avrebbero voluto interpretare, ma che nessuno li avrebbe assunti per il ruolo. In risposta a questa domanda, Nicolas Cage ha ammesso di aver pregato suo zio, il regista Francis Ford Coppola, di poter interpretare Vincent Corleone ne Il Padrino – Parte III del:

Questa è una risposta molto imbarazzante alla tua domanda ok, perché riguarda la famiglia. Quindi zio [Francis Ford Coppola] stava girando Il Padrino III, gli dissi: ‘Penso davvero che dovrei avere un ruolo nel tuo film, zio. Credo davvero che sia una buona idea se mi scegliessi. Penso di poter interpretare questa parte‘.

Lui stava per scegliere Andy Garcia, e io gli dissi: ‘Mi vedo però più come il figlio di James Caan, e lui interpreta il figlio di Sonny. Non interpreta il figlio di Michael. È il figlio di Sonny. Mi sento solo un po’ più vicino a James Caan‘. Semplicemente, non sarebbe mai potuto succedere. No, c’era verso di soddisfare la richiesta. Quindi Il Padrino – Parte III è un film a cui non ho potuto partecipare e nel quale avrei voluto fortemente recitare. Quello.

Ma perché le cose sarebbero state così imbarazzanti? Ebbene, forse ricorderete che nel film l’interesse amoroso di Vincent era la figlia di Michael Corleone (Al Pacino), che era interpretata dalla figlia di Francis Ford Coppola, Sofia Coppola. Già, proprio la cugina di Nicolas Cage …

Di seguito trovate una celebre scena di Il Padrino – Parte III:

